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        Haberler Magazin Selma Konak duygulandırdı: İstediğim zaman elini tutamıyorum belki ama...

        Selma Konak duygulandırdı: İstediğim zaman elini tutamıyorum belki ama...

        2025 yılında hayatını kaybeden merhum sanatçı Volkan Konak'ın eşi Selma Konak, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla 33 yıllık hayat arkadaşına duyduğu özlemi dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Kasım 2026 - 13:48 Güncelleme:
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        "İstediğimde elini tutamıyorum ama..."

        "Kuzeyin Oğlu" lakabıyla tanınan ve 31 Mart 2025'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) sahne aldığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu 58 yaşında hayatını kaybeden Volkan Konak, vefatının ardından sevenleri ve ailesi tarafından unutulmuyor.

        Memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde son yolculuğuna uğurlanan merhum sanatçının eşi Selma Konak, geride kalan büyük özlemini bir kez daha gözler önüne serdi.

        Eşiyle sahnede el ele çekilmiş nostaljik bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Selma Konak, görselin üzerine düştüğü, "İstediğim zaman elini tutamıyorum belki ama aklımın içindeki elini bırakmışlığım yok benim" notuyla yürekleri burktu.

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        Öte yandan Volkan Konak, 1992'de evlendiğinde maddi sıkıntıları nedeniyle düğün yapamamıştı. Konak, 2023 yılında eşi Selma Konak ile nikâh masasına oturduktan 31 yıl sonra düğün yapmıştı. Çiftin; Şimal Konak, Derin Konak ve Volkan Konak adında üç çocuğu dünyaya gelmişti.

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        #volkan konak
        #şarkıcı
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