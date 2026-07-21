'Sevdan Bir Ateş' ekibi okuma provasında buluştu

Yapımcılığını Mehmet Canpolat ve Sadi Canpolat’ın üstlendiği, CNP Film imzalı 'Sevdan Bir Ateş', Murat Saraçoğlu’nun yönetmenliğinde izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Hikâyesi ve senaryosu Eda Tezcan ile Selda Akın’ın kaleminden çıkan dizinin başrollerini ise Murat Ünalmış ile Özge Özacar paylaşıyor.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU İLK KEZ BİR ARADA!

'Mirza' ve 'Leyla'nın yıllara meydan okuyan hikâyesini ekrana taşıyacak ikiliye; Sitare Akbaş, Gökçe Eyüboğlu, Yeşim Gül, Taner Rumeli, İsmail Hakkı Ürün, Yusuf Gökhan Atalay, Hande Canpolat, Kayra Sır, Sezin Bozacı, Süreyya Kilimci, Ceren Taşçı, Aslıhan Karalar, Ege Gönülal, Melih Kırkbir, Sermet Yeşil ve Soydan Soydaş eşlik ediyor.

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İlk kez bir araya gelen oyuncuların enerjisi ve uyumu dikkat çekerken, okuma provasından yansıyan görüntüler dizinin güçlü atmosferine dair ilk ipuçlarını verdi. Çekimleri çok yakında başlayacak olan 'Sevdan Bir Ateş', etkileyici hikâyesi ve iddialı oyuncu kadrosuyla sezonun en merak edilen yapımları arasında yerini almaya hazırlanıyor.

Murat Ünalmış: Yuvama Dönmek Benim İçin Çok Anlamlı

Okuma provasında konuşan dizinin başrol oyuncularından Murat Ünalmış, güçlü bir ekiple aynı projede buluşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Yaklaşık 20 yıldır Kapadokya’da yaşadığını hatırlatan oyuncu, çekimlerin burada yapılacak olmasının kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirterek şunları söyledi: Yuvama dönüp burada dizi çekecek olmak beni çok mutlu ediyor. Murat Hocam’la daha önce de farklı projelerde çalıştık. Yeniden aynı projede buluştuğumuz için heyecanlı ve mutluyum.

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Özge Özacar: Kapadokya’nın Büyüleyici Atmosferinde Olmak Beni Mutlu Ediyor

Özge Özacar ise Murat Ünalmış’ın sözlerine katıldığını belirterek, ekipte daha önce birlikte çalıştığı ve çok sevdiği isimlerin bulunmasının kendisine güven verdiğini söyledi. Yeni projelere başlarken her zaman kalbinin sesini dinlediğini ifade eden oyuncu, duygularını şu sözlerle dile getirdi: Bir yola çıkarken kendime hep ‘Bu yük bana ağır mı geliyor, hafif mi?’ diye sorarım. Bu projede kalbim çok hafif. Böyle bir ekiple bir arada olmak ve Kapadokya’nın büyüleyici atmosferinde çekim yapacak olmak beni çok heyecanlandırıyor.

Aile sırları, intikam, imkânsız aşklar ve geçmişle yüzleşmelerin iç içe geçtiği 'Sevdan Bir Ateş', yeni sezonda SHOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.