SHOW TV’nin CNP Film imzalı dizisi 'Sevdan Bir Ateş', heyecan ve duygu yüklü ilk bölümüyle çarşamba akşamı izleyiciyle buluştu. Total’de 3.54 izlenme oranı ve 11.94 izlenme payı, 20+ABC1’de 2.85 izlenme oranı ve 9.82 izlenme payı, AB’de ise 2.24 izlenme oranı ve 8.59 izlenme payına ulaşan dizi, ekran yolculuğuna güçlü bir başlangıç yaparak günün en çok izlenen dizisi oldu.

'SEVDAN BİR ATEŞ’İN 1'İNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Mirza ile Destan’ın nikâhı, Kozaklıların bağlarında çıkan yangınla yarıda kaldı. Mirza, yıllar sonra baba evine dönen kardeşi Mihre’nin kaçırılan bebeği Kerem’i bulmak için Halep’e giderken, yolu uzun süredir Nasim’in esareti altında yaşayan Leyla ile kesişti. Kimliğini gizleyen Leyla, Kerem’i teslim etmesi karşılığında Mirza’dan kendisini ve kızı Hüma’yı Türkiye’ye götürmesini istedi. Nasim ile annesini uyku ilacıyla etkisiz hâle getiren Leyla, Kerem ve Hüma’yı yanına alarak evden kaçtı.

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Leyla tek umudu olan Mirza’dan yardım istiyor;

FİNALE 'AYRILIK' DAMGA VURDU

Bölümün finalinde Mirza ile Leyla’nın yıllar sonra karşı karşıya gelmesi, duygu dolu anlara sahne oldu. Mirza’nın olduğu trene Hüma’yla birlikte binerek kaçmaya çalışan Leyla, Mirza’nın yardımıyla trene binmeyi başarırken, Hüma’nın düşmesi ile yıllar sonra kavuşacağı aşkı ve kızı arasında bir seçim yapmak zorunda kaldı. Kızını ardında bırakamayan Leyla vagondan indi. Tren uzaklaşırken Mirza’ya kavuşma umudunu yitiren Leyla, tam her şeyin bittiğini düşündüğü anda onu karşısında gördü. “Ayrılık” şarkısı eşliğinde Mirza’nın kendisine doğru yürüdüğünü gören Leyla, gözyaşları içinde peçesini açtı. Leyla’yı yıllar sonra karşısında gören Mirza’nın yaşadığı büyük şaşkınlık, bölümün en çarpıcı anlarından biri oldu.

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Yıllar sonra yeniden karşı karşıya gelen Mirza ile Leyla’yı şimdi ne bekliyor? Leyla’nın dönüşü, Mirza ile Destan’ın yarım kalan nikâhını nasıl etkileyecek? Bu karşılaşmayla Kozaklı ailesinde hangi dengeler değişecek, yıllardır saklanan hangi sırlar gün yüzüne çıkacak?

İşte geceye damgasını vuran final sahnesi;

İZLEYİCİDEN ÖVGÜ DOLU YORUMLAR

“Sevdan Bir Ateş” ilk bölümüyle sosyal medyada da büyük ilgi gördü. #SevdanBirAteş, Özge Özacar ve Murat Ünalmış gece boyunca TT listesinde yer alarak gündeme damga vururken, dizi ve oyuncular hakkında binlerce paylaşım yapıldı. İzleyiciler, başarılı oyunculuk performanslarına övgü dolu yorumlarda bulundu.

İKİNCİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

“SEN DUA ET, LEYLA GERİ DÖNMESİN!”

Yayınlanan tanıtıma Mirza ve Leyla’nın yıllar sonra yeniden karşı karşıya gelmesi damga vururken; geçmişin silinmeyen izleri, dinmeyen öfkesi ve kapanmamış hesapları bir kez daha gün yüzüne çıkıyor. Mirza’nın düğün günü ortadan kaybolması herkesi büyük bir soru işaretinin içinde bırakırken, Mirza’nın Hüma’nın annesinin kim olduğunu öğrenmek için attığı adımlar, geçmişte saklı kalan sırların kapısını aralıyor.

Destan’la evlenmek üzere olan Mirza, yıllar sonra karşısına çıkan Leyla’yla geçmişi ve geleceği arasında sıkışırken, tanıtımın finalinde “İstersen yalan söyle, inanacağım” sözleri büyük bir yüzleşmenin habercisi oluyor.

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Murat Ünalmış ile Özge Özacar’ı başrollerde buluşturan dizinin oyuncu kadrosunda Gökçe Eyüboğlu, Sitare Akbaş, Taner Rumeli, Sezin Bozacı, Yeşim Gül, İsmail Hakkı, Beyti Engin, Evren Duyal, Hande Canpolat, Yusuf Gökhan Atalay, Ceren Taşçı, Aslıhan Karalar, Yiğit Yalkın, Dorukcan Sarıduman, Süleyman Felek, Azra Sare, Melih Kırkbir, Kayra Sır, Ege Gönülal, Beyza Karabacak ve Okday Korunan yer alıyor. Soydan Soydaş, Sermet Yeşil ve Süreyya Kilimci ise diziye konuk oyuncu olarak eşlik ediyor.

Yapımını Mehmet Canpolat ve Sadi Canpolat’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Saraçoğlu’nun oturduğu 'Sevdan Bir Ateş'in senaryosunu ve hikayesini Eda Tezcan ve Selda Akın kaleme alıyor.

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'Sevdan Bir Ateş' yeni bölümüyle Çarşamba akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.