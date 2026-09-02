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        'Sevdan Bir Ateş'te kadınları gücü ekrana yansıyor

        9 Eylül Çarşamba günü SHOW TV'de ekrana gelecek olan yeni dizi 'Sevdan Bir Ateş', güçlü kadın karakterleri ve onların etrafında şekillenen çarpıcı hikâyesiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Eylül 2026 - 14:52 Güncelleme:
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        'Sevdan Bir Ateş'te kadınları gücü ekrana yansıyor

        SHOW TV'nin CNP Film imzalı, 9 Eylül Çarşamba günü başlayacak yeni dizisi 'Sevdan Bir Ateş', güçlü kadın karakterleri ve onların etrafında şekillenen çarpıcı hikâyesiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kapadokya'da geçen dizide aşkın, intikamın ve yıllardır saklanan sırların yönünü kadınların kararları belirliyor.

        Mirza'yla evleneceği gün kurulan acımasız bir plan sonucu kaçırılan Leyla, yedi yıl sonra kızı Hüma'yla Kapadokya'ya dönerek Kozaklı ailesindeki bütün dengeleri değiştiriyor. Özge Özacar'ın hayat verdiği 'Leyla', kendisinden çalınan yılların hesabını sormaya hazırlanırken geçmişin karanlık sırları da gün yüzüne çıkmaya başlıyor.

        Yeşim Gül'ün canlandırdığı ailenin hâkimi 'Vuslat', yıllardır kurduğu düzeni korumak için her yolu göze alırken Sitare Akbaş'ın hayat verdiği 'Destan' ile Sezin Bozacı'nın canlandırdığı 'Macide', Leyla'yı yeniden Mirza'nın hayatından çıkarmanın planlarını yapıyor. Gökçe Eyüboğlu'nun hayat verdiği 'Mihre'nin çocuklarıyla ailesine sığınması eski hesapları açarken Hande Canpolat'ın canlandırdığı 'Miray'ın bitmeyen hırsı, aile içindeki güç savaşını daha da büyütüyor.

        Bütün bu mücadelenin ortasında yer alan, Beyza Karabacak'ın hayat verdiği küçük 'Hüma'nın sessizliği ise büyük bir sırrı saklıyor. Hüma konuştuğunda Kozaklı ailesi için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

        Leyla'nın dönüşüyle başlayan büyük hesaplaşmada atılan her adım olayların seyrini değiştirirken dizinin kadın karakterleri, hikâyenin farklı cephelerinde karşı karşıya geliyor. Evren Duyal, Ceren Taşçı, Aslıhan Karalar, Azra Sare ve Kayra Sır da hikâyenin farklı noktalarında bu büyük mücadeleye dâhil olarak dizinin güçlü kadın kadrosunu tamamlıyor.

        KADIN GÜCÜ KAMERA ARKASINDA DA DEVAM EDİYOR

        'Sevdan Bir Ateş'in kadın gücü kamera arkasına da yansıyor. Dizinin hikâyesi ve senaryosu Eda Tezcan ile Selda Akın'ın imzasını taşırken, genel koordinatörlüğünü Seda Canpolat üstleniyor. Dizinin müziklerini Güldiyar Tanrıdağlı hazırlıyor, ikinci yönetmen koltuğunda ise Evren Karabıyık oturuyor.

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        Kadınların hem hikâyenin gidişatını belirlediği hem de yapım sürecinde önemli görevler üstlendiği 'Sevdan Bir Ateş', 9 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.00’de SHOW TV'de izleyiciyle buluşacak.

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        #Sevdan Bir Ateş
        #show t
        #dizi
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