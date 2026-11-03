'Sevdan Bir Ateş'te Mirza ailesinden hesap soruyor

SHOW TV’nin CNP Film imzalı dizisi 'Sevdan Bir Ateş'in 9'uncu bölümünden ön izleme yayınlandı. Hüma'nın öz kızı olduğunu kanıtlayan test sonucunu alan Mirza'nın ailesiyle yüzleşmesi, yeni bölüme dair merakı artırdı.

Kozaklı konağında Vuslat, Macide ve Destan’ın karşısına çıkan Mirza, "Şaşırdınız mı testin sonucuna? Tabii ki şaşırmadınız. Çünkü zaten Hüma'nın kızım olduğunu biliyordunuz, değil mi?" sözleriyle hesap soruyor.

Leyla'ya atılan iftiranın ve kendisini kızından ayıran kumpasın peşine düşen Mirza, test sonucunu kimin değiştirdiğini öğrenmek için laboratuvar sahibiyle görüşeceğini söylüyor.

Mirza'nın, annesi Vuslat'a "En yakınımın bana böyle bir kötülük yaptığını öğrenirsem, sana bunun bedelini çok ağır ödetirim!" sözleri ise konaktaki gerilimi zirveye taşıyor.

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'Sevdan Bir Ateş', yeni bölümüyle yarın saat 20.00'de SHOW TV’de!