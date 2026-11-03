Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Televizyon
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Sevdan Bir Ateş'te Mirza ailesinden hesap soruyor

        'Sevdan Bir Ateş'te Mirza ailesinden hesap soruyor

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Sevdan Bir Ateş'in 9'uncu bölümünden ön izleme sahnesi izleyiciyle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 19:02 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Bedelini çok ağır ödetirim"

        SHOW TV’nin CNP Film imzalı dizisi 'Sevdan Bir Ateş'in 9'uncu bölümünden ön izleme yayınlandı. Hüma'nın öz kızı olduğunu kanıtlayan test sonucunu alan Mirza'nın ailesiyle yüzleşmesi, yeni bölüme dair merakı artırdı.

        Kozaklı konağında Vuslat, Macide ve Destan’ın karşısına çıkan Mirza, "Şaşırdınız mı testin sonucuna? Tabii ki şaşırmadınız. Çünkü zaten Hüma'nın kızım olduğunu biliyordunuz, değil mi?" sözleriyle hesap soruyor.

        Leyla'ya atılan iftiranın ve kendisini kızından ayıran kumpasın peşine düşen Mirza, test sonucunu kimin değiştirdiğini öğrenmek için laboratuvar sahibiyle görüşeceğini söylüyor.

        Mirza'nın, annesi Vuslat'a "En yakınımın bana böyle bir kötülük yaptığını öğrenirsem, sana bunun bedelini çok ağır ödetirim!" sözleri ise konaktaki gerilimi zirveye taşıyor.

        REKLAM

        'Sevdan Bir Ateş', yeni bölümüyle yarın saat 20.00'de SHOW TV’de!

        ÖNERİLEN VİDEO
        #show tv
        #Sevdan Bir Ateş
        #dizi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da sağanak başladı
        İstanbul'da sağanak başladı
        Karaal’ın kaçırılmasında soruşturma tamamlandı
        Karaal’ın kaçırılmasında soruşturma tamamlandı
        Ağacı ateşe verip kahkahalarla poz verdiler!
        Ağacı ateşe verip kahkahalarla poz verdiler!
        Nurmuhammed'in başından vurulmasında haraç çetesi detayı!
        Nurmuhammed'in başından vurulmasında haraç çetesi detayı!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        ABD'de ara seçim heyecanı
        ABD'de ara seçim heyecanı
        Bugün Ne Oldu? 3 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 3 Kasım 2026 haberleri
        ABD’de Ara Seçim günü: Mavi Dalga Kongre’yi süpürür mü?
        ABD’de Ara Seçim günü: Mavi Dalga Kongre’yi süpürür mü?
        ABD ara seçimlerinde sonuçlar ne zaman belli olacak?
        ABD ara seçimlerinde sonuçlar ne zaman belli olacak?
        "Çok iyi bir planımız var"
        "Çok iyi bir planımız var"
        Baba oğul yakılmıştı! Vahşeti 'sessiz şahit' anlattı
        Baba oğul yakılmıştı! Vahşeti 'sessiz şahit' anlattı
        Emre Belözoğlu adım adım Fenerbahçe'ye!
        Emre Belözoğlu adım adım Fenerbahçe'ye!
        Yılmaz Erdoğan özür diledi
        Yılmaz Erdoğan özür diledi
        İsrail'de muhalefetten: 'Eisenkot' kararı
        İsrail'de muhalefetten: 'Eisenkot' kararı
        Saksılara toprak koyacaktı, Roma dönemine ulaştı!
        Saksılara toprak koyacaktı, Roma dönemine ulaştı!
        İlaç raporu olanlar reçeteye ihtiyaç duymayacak
        İlaç raporu olanlar reçeteye ihtiyaç duymayacak
        'Cevher'in okuma provası gerçekleşti
        'Cevher'in okuma provası gerçekleşti
        14 yaşındaki arkadaşını öldürmüştü! Yapay zeka ayrıntısı!
        14 yaşındaki arkadaşını öldürmüştü! Yapay zeka ayrıntısı!
        Kaleciyle çarpışan futbolcu hayatını kaybetti!
        Kaleciyle çarpışan futbolcu hayatını kaybetti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de: İşbirliğimiz güçlenecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de: İşbirliğimiz güçlenecek