'Sevdan Bir Ateş'te Özge Özacar, güzellik kaygısını bir kenara bıraktı

SHOW TV'nin CNP Film imzalı yeni dizisi 'Sevdan Bir Ateş'te 'Leyla' karakterine hayat veren Özge Özacar, yeni rolü için alışılmış ekran görünümünden uzaklaştı.

Kapadokya'da çekimleri süren diziden paylaşılan karelerde Özacar, sade kostümleri, doğal makyajı ve yorgun yüzüyle 'Leyla'nın zorlu yaşamını görünümüne de taşıdı.

Karakterin gerçekliğini ön plana çıkaran bu hali sosyal medyada dikkat çekerken, oyuncunun değişimine de çok sayıda yorum geldi. Özacar için,"Leyla'yı gerçekten yaşamış", "Bu hali karaktere çok yakışmış", "Özge'yi hiç böyle görmemiştik", "Güzelliğini değil karakteri ön plana çıkarmış" ve "Leyla' için bambaşka biri olmuş" gibi yorumlar yapıldı.

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Özge Özacar'ın 'Leyla' karakteriyle ekrana gelecek yeni hali şimdiden merak uyandırırken, 'Sevdan Bir Ateş', 9 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de izleyiciyle buluşacak.