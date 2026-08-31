Shailene Woodley'den 12 yıl sonra gelen 'Örümcek Adam' itirafı

Shailene Woodley, geçtiğimiz günlerde SAG-AFTRA Vakfı'nın "Sohbetler" programında yaptığı açıklamada, Peter Parker/Örümcek Adam rolünde oynayan Andrew Garfield ile olan sahnelerinin, 'İnanılmaz Örümcek Adam 2' (The Amazing Spider-Man 2) filminin son halinden çıkarıldığını öğrendiğinde verdiği tepkiyi paylaştı. 34 yaşındaki oyuncu, Mayıs 2014'te sinemalarda gösterime giren film için sahnelerin çekimlerini tamamladıktan yaklaşık bir yıl sonra bu durumu öğrendiğini söyledi.

"Eğlenceli bir telefon görüşmesiydi" diye espri yapan Woodley, "Örümcek Adam filminde Mary Jane rolüne seçildim, bu benim hayalimdi. Aman Tanrım, Örümcek Adam en sevdiğim süper kahraman; Mary Jane de çocukluğumda en sevdiğim karakterdi. Bu yüzden rolü aldığımda, 'Bu çok heyecan verici!' dedim” ifadesini kullandı.

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Woodley, sahnelerinin filmde çıkarıldığını öğrenme anını şöyle anlattı: Andrew Garfield ile birlikte üç sahne çektik. Sonra, yaklaşık bir yıl sonra, 'Artık filmde yoksunuz' dediler. Ben de 'Ne? Ne demek istiyorsunuz?' dedim. Onlar da 'Bu son filmde birçok yeni karakter tanıttık ve Emma Stone ile Andrew Garfield arasında ne olacağını bekleyeceğiz' dediler.

Woodley, kendisine Gwen Stacy'nin ölümünün ardından Mary Jane'in hikayeye dahil edileceğinin de söylendiğini aktarırken, "Bu açıklama mantıklıydı ama Mary Jane'in yer alacağı devam filmini hiçbir zaman çekmediler" ifadesini kullandı.

Yapımcılar, Mary Jane'i Peter Parker'ın yeni aşkı olarak tanıtmanın hikayeyi gereksiz yere karmaşıklaştıracağını düşünerek karakterin sahnelerini filmden çıkardığı belirtilmişti.

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"BELKİ OYUNCULUĞUM BERBATTI"

Woodley bu durumla ilgili olarak, "Bana söylenen buydu. Ama gerçeğin ne olduğunu kim bilebilir ki? Belki oyunculuğum berbattı ve 'Bu sahneleri kullanamayız' diye düşündüler" dedi.

2013'te Woodley'nin sahnelerinin filmden çıkarıldığı açıklanırken, yönetmen Marc Webb, bu kararın hikayeyi sadeleştirmek ve Peter ile Gwen'in ilişkisine odaklanmak için alındığını söylemişti.

Webb, "Shailene inanılmaz yetenekli bir oyuncu ve Mary Jane ile sadece birkaç sahne çekmiş olsak da, onunla çalışmaktan hepimiz çok keyif aldık" demişti.