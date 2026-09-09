Sümeyye Aydoğan: Nazara inanmıyorum

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Sümeyye Aydoğan, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Aydoğan, bir toplantıya katılacağını ifade etti.

"TATİL HAKLARIMI TÜKETTİM"

Yaz dönemini değerlendiren oyuncu, "Yaz çok güzel geçti, bol bol gezdim. Tatil haklarımı tükettim diyebilirim. Birçok ülkeyi görme fırsatım oldu. Şimdi işe dönme zamanı, seti özledim" dedi. Dijital platform projelerine de değinen Aydoğan, "Göreceğiz bakalım. Her zaman görüşülen projeler oluyor ancak şu an için imzalanmış net bir iş yok" açıklamasında bulundu.

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"ÖZEL HAYATIMI KAMERALAR ÖNÜNDE YAŞAMAYI SEVMİYORUM"

Özel hayatına dair soruları da yanıtlayan Aydoğan, "Birlikte olacağım kişinin tanınan biri olup olmaması benim için fark etmez. Hayatımda biri olursa bu mutluluğu sizlerle paylaşırım. Ancak özel hayatımı kameralar önünde yaşamayı sevmiyorum" ifadelerini kullandı.

"BİZE HİÇBİR ŞEY OLMAZ"

"Nazara inanır mısınız?" sorusuna ise net bir yanıt veren Aydoğan, "Nazara inanmıyorum. Bize hiçbir şey olmaz" dedi.