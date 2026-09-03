Tim Curry'nin ölüm nedeni belli oldu

Sevilen oyuncu Tim Curry'nin 25 Ağustos'ta vefat etmesinin ardından ölüm nedeni açıklandı. Los Angeles İlçe Halk Sağlığı Departmanı, 'Rocky Horror Picture Show' yıldızının 80 yaşında koroner arter hastalığı nedeniyle öldüğünü belirledi. Koroner arter hastalığı, kalbi besleyen ana damarlarda plak birikmesi nedeniyle kan akışının azalması veya daralması durumuna deniyor.

Curry'nin geçirdiği felç ve böbrek kanseri öyküsünün ölümüne katkıda bulunan faktörler arasında olduğu bildirildi. Ancak hazırlanan ölüm raporunda bu faktörlerin Curry'nin koroner arter hastalığıyla ilgisi olmadığı açıklığa kavuşturulmuş oldu.

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Ünlü aktör, 2012'de geçirdiği ve yürüme yeteneğini kaybetmesine neden olan ağır bir felçten sonra yıllarca ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele etmişti.

Ölümünden önce Curry, nisan ayında Los Angeles'ta tekerlekli sandalyesinde oldukça bitkin bir halde görülmüştü.

Geçtiğimiz yıl Curry, hayatını değiştiren felç hakkında konuşmuş ve felci fark eden masözün hayatını kurtarmış olabileceğini belirtmişti. 'Evde Tek Başına 2' filminin oyuncusu, Los Angeles'taki evinde masaj masasında yatarken hiçbir belirti hissetmediği için acil tıbbi müdahalede bulunulurken, iki beyin kanaması geçirmişti.

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Curry, Ekim 2025'te bir TV programında, "Çok garipti. Masaj yaptırıyordum ve masaj yapan adam, 'Senin için endişeleniyorum, bence bir doktor çağırmalıyız' dedi. Kendimi iyi hissediyordum, farkında olduğum hiçbir belirti yoktu, ama belli ki o bazılarını fark etmişti" şeklinde konuşmuştu.

Curry, doktorlar kendisine felç geçirdiğini söylediklerinde, aklına hemen babası James Curry'nin geldiğini, çünkü kendisi henüz 11 yaşındayken babasının da felç geçirdiğini ve hayatta kaldığını belirtmişti. Oyuncu, "Felç geçiren birçok insanın hayatta kalamadığını ve onun bir istisna olduğunu biliyordum, bu yüzden korkmuştum" demişti.