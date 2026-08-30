Tom Cruise ve Anne Hathaway ilk kez aynı filmde rol alacak

Tom Cruise ve Anne Hathaway, 1990 yapımı 'Yıldırım Günleri'nin (Days of Thunder) devam filminde birlikte rol alacaklarını açıkladı.

64 yaşındaki Cruise ve 43 yaşındaki Hathaway, haberi sosyal medyada paylaşılan bir tanıtım fotoğrafı ve videosuyla duyurdu.

Cruise ve Hathaway, aktrisin kameraya doğru eğilerek izleyicileri sıcak bir şekilde "Merhaba!" diyerek selamladığı kısa ve neşeli bir videoda yer aldı. Eşi Adam Shulman ile üçüncü bebeğini bekleyen Hathaway'in büyüyen karnı da videoda dikkat çekti.

İkili, üzerinde ise "Days of Thunder 2, yaz 2028" yazan otomobilin önünde, birlikte film çekeceklerini duyurdu.

REKLAM

Videoda Cruise, Hathaway'e "Şimdi ne yapacağız?" diye sordu, Hathaway de "Şimdi ne yapacağız? Hadi filmi çekelim!" diye karşılık verdi. Hathaway daha sonra, "Önce bu bebeği doğuracağım, sonra da bu filmi çekeceğiz" diye espri yaptı.

Cruise "Bu iyi bir fikir. Önce bebeği doğurursun, sonra biz filmi yaparız" diye onayladı.

Jerry Bruckheimer ve Tommy Harper ile birlikte filmin yapımcılığını da üstlenen Cruise, NASCAR pilotu Cole Trickle rolünü yeniden canlandıracak. Hathaway ise filmde bir takım sahibi ve mühendis rolünde olacak.

Aksiyon-spor türündeki filmin 2 Haziran 2028'de sinemalarda gösterime girmesi planlanıyor.

REKLAM

Tom Cruise, eski eşi Nicole Kidman ile orijinal filmin setinde tanışmıştı

Tony Scott'ın yönettiği orijinal film, ABD gişelerinde 82,6 milyon dolar, dünya genelinde ise 157,9 milyon dolar hasılat elde etmişti.