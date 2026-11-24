Ay Yapım imzalı "Leyla" dizisi, 54. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde "En İyi Telenovela" kategorisinde ödülünü kazandı. Dün New York’ta düzenlenen törende açıklanan sonuçla birlikte "Leyla", uluslararası alanda önemli bir başarı elde etti.

Türkiye’yi organizasyonda Leyla ve Uzak Şehir dizileri temsil etti. 22 ülkeden 64 adayın 16 farklı kategoride yarıştığı törende Leyla, Brezilya ve İspanya yapımlarını geride bırakarak En İyi Telenovela ödülünün sahibi oldu.

Dizi adına ödülü, yapımcı Kerem Çatay ve yönetmen Hilal Saral aldı.

Daha önce de "Deha", "Yargı", "Şahsiyet" ve "Kara Sevda" dizileri Emmy kazanmıştı.