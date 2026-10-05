Yeşilçam'ın efsane ismi Türkan Şoray'ın yeğeni Ahmet Kaan Gezer, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisiyle dünyaevine girdi.

Şoray, düğünde ailesiyle bir araya geldi. Türkan Şoray'ın kardeşleri Nazan Şoray ve kameralardan uzak bir hayat süren Figen Çevik Gezer'in de katıldığı gecede, üç kız kardeş uzun süre sonra ilk kez aynı karede buluştu.

Çok sayıda davetlinin yer aldığı düğünde Ahmet Kaan Gezer'in nikah şahidi Türkan Şoray oldu.

Üç kız kardeşin aile içi bu anlamlı geceden paylaşılan nostaljik fotoğrafı, sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni topladı.