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        Haberler Dünyadan Üçüncü çocuğunu bekleyen Natalie Portman'dan ilk hamilelik pozu

        Üçüncü çocuğunu bekleyen Natalie Portman'dan ilk hamilelik pozu

        Natalie Portman, Fransız sevgilisi Tanguy Destable'den ilk, kendisinin ise üçüncü çocuğunu bekliyor. Oscar ödüllü oyuncu, "Seninle tanışacağımız günleri sayıyorum" diyerek büyüyen karnını hayranlarına gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 09:36 Güncelleme:
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        İlk hamilelik pozu

        Fransız sevgilisi Tanguy Destable'den ilk bebeğini bekleyen Natalie Portman, ilk hamilelik fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Büyüyen karnını sergileyen Amerikalı oyuncu, "Seninle tanışacağımız günleri sayıyorum" mesajını yazdı.

        Portman, geçtiğmiz nisan ayında Harper's Bazaar'a verdiği röportajda hamile olduğunu söylemişti. Ancak bu görsel, Macaulay Culkin gibi ünlü isimler de dahil olmak üzere takipçilerini şaşkına çevirdi. Culkin "Vay canına" diye yorum yaptı.

        Portman, annelik konusunda deneyimli bir isim. Bu bebek, Tanguy Destable ile olan ilk çocuğu olsa da Portman'ın üçüncü çocuğu olacak. 44 yaşındaki oyuncunun, eski eşi yönetmen-koreograf Benjamin Millepied'den 15 yaşında Aleph adında bir oğlu ve 9 yaşında Amalia adında bir kızı var.

        Portman, hamile olduğunu açıklarken, "Tanguy ve ben çok heyecanlıyız. Çok minnettarım. Bunun büyük bir ayrıcalık ve mucize olduğunu biliyorum" ifadesini kullanmıştı.

        Portman'ın Fransız müzisyen sevgilisi Destable ile olan ilişkisi, Mart 2025'te Fransız Voici gazetesinin haberinin ardından ortaya çıktı. Bu haber, Portman'ın eski eşi yönetmen-koreograf Benjamin Millepied'den boşanmasının kesinleşmesinden bir yıl sonra geldi.

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        #Natalie Portman
        #Hamile
        #bebek
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