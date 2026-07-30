Üçüncü çocuğunu bekleyen Natalie Portman'dan ilk hamilelik pozu

Fransız sevgilisi Tanguy Destable'den ilk bebeğini bekleyen Natalie Portman, ilk hamilelik fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Büyüyen karnını sergileyen Amerikalı oyuncu, "Seninle tanışacağımız günleri sayıyorum" mesajını yazdı.

Portman, geçtiğmiz nisan ayında Harper's Bazaar'a verdiği röportajda hamile olduğunu söylemişti. Ancak bu görsel, Macaulay Culkin gibi ünlü isimler de dahil olmak üzere takipçilerini şaşkına çevirdi. Culkin "Vay canına" diye yorum yaptı.

Portman, annelik konusunda deneyimli bir isim. Bu bebek, Tanguy Destable ile olan ilk çocuğu olsa da Portman'ın üçüncü çocuğu olacak. 44 yaşındaki oyuncunun, eski eşi yönetmen-koreograf Benjamin Millepied'den 15 yaşında Aleph adında bir oğlu ve 9 yaşında Amalia adında bir kızı var.

Portman, hamile olduğunu açıklarken, "Tanguy ve ben çok heyecanlıyız. Çok minnettarım. Bunun büyük bir ayrıcalık ve mucize olduğunu biliyorum" ifadesini kullanmıştı.

Portman'ın Fransız müzisyen sevgilisi Destable ile olan ilişkisi, Mart 2025'te Fransız Voici gazetesinin haberinin ardından ortaya çıktı. Bu haber, Portman'ın eski eşi yönetmen-koreograf Benjamin Millepied'den boşanmasının kesinleşmesinden bir yıl sonra geldi.

Natalie Portman ve Benjamin Millepied 2023'te ayrıldı, boşanma davaları 2024'te sonuçlandı

11 yıllık eşi Benjamin Millepied’den 2023’te ayrılan Portman, geçen yıl mart ayında yeni sevgilisiyle Paris'te birlikte görüntülenmişti. Çiftin ne zaman tanıştığı ve ilişkiye ne zaman başladığı bilinmiyor. 2024’te de birlikte görüntülenmişlerdi, ancak o zaman sevgili olup olmadıkları bilinmiyordu.

Geçen ay sosyal medyada paylaştığı bu fotoğrafta Portman'ın karnı belirgindi