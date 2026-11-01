Ünlü model Lara Stone meme kanserine yakalandı

Süper model Lara Stone, meme kanserine yakalandığını açıkladı. 42 yaşındaki Stone, meme kanseri teşhisi konulmasının kendisi için "büyük bir şok olduğunu" söyledi.

2010-2015 yılları arasında İngiliz komedyen ve sunucu David Walliams ile evli olan ve ondan bir oğlu bulunan Stone, haberi diğer kadınları "Göğüslerinizi kontrol edin. Bu bir hayat kurtarabilir" diye uyaran bir afişle birlikte paylaştı.

"ERKEN ÖĞRENDİĞİM İÇİN MİNNETTARIM"

Ünlü model, dün yaptığı paylaşımda, "Resmi olarak hâlâ Meme Kanseri Farkındalık Ayı olduğu için, yakın zamanda meme kanseri teşhisi konulduğunu ve tedavi gördüğümü paylaşmak istedim" diye yazdı.

"Bu elbette büyük bir şok oldu ve bunu erken öğrendiğim için çok minnettarım" diyen Stone, "Özel hayatımı internette pek paylaşmam ama bu paylaşım sadece bir kişinin bile göğüslerini kontrol etmesine veya ertelediği randevuyu almasına vesile olursa, paylaşmaya değer" ifadesini kullandı.

KADINLARI UYARDI

Hollandalı model, "Lütfen vücudunuzdaki değişiklikleri görmezden gelmeyin" sözleriyle mesajını bu şekilde sonlandırdı.

Stone, kanserin evresi veya tedavisiyle ilgili daha fazla ayrıntı vermedi.

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DESTEK MESAJLARI YAĞDI

Yorumlarda kendisine destek mesajları yağdıran arasında model Lily Aldridge de vardı. Aldridge, "Sevgi ve şifa duaları gönderiyorum" diye yazdı.

Bir başka tanınmış model Karen Elson da "Lara, sana sevgi ve güç gönderiyorum. Biz senin yanındayız" dedi.