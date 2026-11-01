Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünyadan
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Ünlü model Lara Stone meme kanserine yakalandı

        Ünlü model Lara Stone meme kanserine yakalandı

        Dünyaca ünlü Hollandalı model Lara Stone, meme kanserine yakalandığını duyururken, büyük bir şok yaşadığını belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Kasım 2026 - 14:08 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Meme kanserine yakalandı

        Süper model Lara Stone, meme kanserine yakalandığını açıkladı. 42 yaşındaki Stone, meme kanseri teşhisi konulmasının kendisi için "büyük bir şok olduğunu" söyledi.

        2010-2015 yılları arasında İngiliz komedyen ve sunucu David Walliams ile evli olan ve ondan bir oğlu bulunan Stone, haberi diğer kadınları "Göğüslerinizi kontrol edin. Bu bir hayat kurtarabilir" diye uyaran bir afişle birlikte paylaştı.

        "ERKEN ÖĞRENDİĞİM İÇİN MİNNETTARIM"

        Ünlü model, dün yaptığı paylaşımda, "Resmi olarak hâlâ Meme Kanseri Farkındalık Ayı olduğu için, yakın zamanda meme kanseri teşhisi konulduğunu ve tedavi gördüğümü paylaşmak istedim" diye yazdı.

        "Bu elbette büyük bir şok oldu ve bunu erken öğrendiğim için çok minnettarım" diyen Stone, "Özel hayatımı internette pek paylaşmam ama bu paylaşım sadece bir kişinin bile göğüslerini kontrol etmesine veya ertelediği randevuyu almasına vesile olursa, paylaşmaya değer" ifadesini kullandı.

        KADINLARI UYARDI

        Hollandalı model, "Lütfen vücudunuzdaki değişiklikleri görmezden gelmeyin" sözleriyle mesajını bu şekilde sonlandırdı.

        Stone, kanserin evresi veya tedavisiyle ilgili daha fazla ayrıntı vermedi.

        REKLAM

        DESTEK MESAJLARI YAĞDI

        Yorumlarda kendisine destek mesajları yağdıran arasında model Lily Aldridge de vardı. Aldridge, "Sevgi ve şifa duaları gönderiyorum" diye yazdı.

        Bir başka tanınmış model Karen Elson da "Lara, sana sevgi ve güç gönderiyorum. Biz senin yanındayız" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Antalya'da kuvvetli sağanak, sel ve su baskınlarına neden oldu

        Antalya'nın Demre ilçesinde kuvvetli sağanak, sel ve su baskınlarına neden oldu. Yolların su ve selin getirdiği molozlarla dolduğu ilçede, yerleşim yerleri ve tarım alanlarında da hasar oluştu. (DHA)

        #Lara Stone
        #meme kanseri
        #kanser
        #model
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yeni haftada tüm yurda yağış geliyor!
        Yeni haftada tüm yurda yağış geliyor!
        “100 İl 1000 İlçe Projesi” açıklaması
        “100 İl 1000 İlçe Projesi” açıklaması
        Fenerbahçe'de olağanüstü toplantı kararı!
        Fenerbahçe'de olağanüstü toplantı kararı!
        İstanbul Maratonu'nda rekor süre!
        İstanbul Maratonu'nda rekor süre!
        Galatasaray'da Metin Öztürk istifa etti!
        Galatasaray'da Metin Öztürk istifa etti!
        TBMM'de yoğun hafta: Mekke Ortak Savunma Anlaşması ve Türk Kızılay Kanun Teklifi ele alınacak
        TBMM'de yoğun hafta: Mekke Ortak Savunma Anlaşması ve Türk Kızılay Kanun Teklifi ele alınacak
        'Klima çarptı' dedi, doktora gitmek istemedi! Evinin önünde yaşamını yitirdi!
        'Klima çarptı' dedi, doktora gitmek istemedi! Evinin önünde yaşamını yitirdi!
        SPK'da yeni dönem: Yeni yönetimdeki isimler kimler?
        SPK'da yeni dönem: Yeni yönetimdeki isimler kimler?
        Mike Tyson ve Ronaldinho ile Ürdün'de
        Mike Tyson ve Ronaldinho ile Ürdün'de
        Avrupa'da protesto dalgası
        Avrupa'da protesto dalgası
        Sosyal medyada yeni dönem başladı!
        Sosyal medyada yeni dönem başladı!
        Kuyudan çıkan cesedin 60 yıllık sırrı!
        Kuyudan çıkan cesedin 60 yıllık sırrı!
        Antalya-Alanya arası 36 dakikaya düşüyor
        Antalya-Alanya arası 36 dakikaya düşüyor
        "Daha 10. haftada havlu attı"
        "Daha 10. haftada havlu attı"
        ABD ara seçimlerine geri sayım
        ABD ara seçimlerine geri sayım
        Trabzon'da ilk 11'ler belli oldu!
        Trabzon'da ilk 11'ler belli oldu!
        Darüşşafaka'dan YKS'de ilk 1000'e! Başarıda kardeş bandı stratejisi
        Darüşşafaka'dan YKS'de ilk 1000'e! Başarıda kardeş bandı stratejisi
        Beşiktaş zirve takibini sürdürmek istiyor
        Beşiktaş zirve takibini sürdürmek istiyor
        Tarihî kırılma yaşanıyor
        Tarihî kırılma yaşanıyor
        "Mutlu bir yuva önceliğimdi"
        "Mutlu bir yuva önceliğimdi"