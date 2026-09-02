Yahudi karşıtlığıyla suçlanan Mark Ruffalo'ya Yahudi Hollywood üyelerinden destek

Filistin yanlısı açıklamalarıyla gündemde olan Mark Ruffalo, Paramount'u İsrail destekçisi olmakla suçlarken, film şirketi de Hollywood yıldızını Yahudi karşıtlığıyla itham etmişti. Ruffalo'ya, Paramount ile devam eden tartışma sırasında eğlence sektöründeki 170'ten fazla Yahudi üyeden destek geldi.

58 yaşındaki 'Avengers' oyuncusu, geçtiğimiz günlerde stüdyo tarafından Paramount-Warner Bros. birleşmesini eleştirince "antisemitik klişeler kullanmakla" suçlanmıştı.

Aralarında oyuncu Hannah Einbinder, film yapımcısı Joel Coen ve yönetmen Todd Haynes'in de bulunduğu bir grup sinemacı, Ruffalo'yu savunan açık bir mektup imzaladı.

Peki, Paramount neden Mark Ruffalo'yu Yahudi karşıtlığıyla suçladı?

Tartışma, Paramount'un Warner Bros.'u satın alma teklifine karşı çıkan Ruffalo'nun, Paramount yönetim kurulu üyesi ve Oracle'ın başkan yardımcısı Safra Catz'ın İsrail ordusuna Oracle tarafından sağlanan teknoloji hakkında konuştuğu bir videoyu paylaşması ve izleyicilerden Catz'ın bu konudan nasıl keyif aldığını fark etmelerini istemesiyle başladı.

Oracle'ın kurucu ortaklarından biri Larry Ellison. Oğlu David Ellison ise Paramount Skydance'in CEO'su. Larry, David'in Warner Bros. Discovery'yi 111 milyar dolara satın alma teklifinin önemli bir finansal destekçisi konumunda.

FİLİSTİN SOYKIRIMINA DESTEK OLMAKLA SUÇLADI

Ruffalo, paylaşımında Ellison ailesini Filistinlilere karşı yapılan soykırım eylemine ortak olmakla suçladı ve bunun Oracle'ın teknolojisiyle desteklenen bir sistemle mümkün kılındığını savundu. Larry'yi ise "klasik bir oligark" olarak nitelendirdi.

Paramount daha sonra yaptığı açıklamada, şirketin ticari bir anlaşmazlığın çözümü bahanesiyle Yahudi karşıtı söylemlerin kullanılmasından rahatsızlık duyduğunu belirtti. Şirket ayrıca, Yahudi karşıtı önyargıya müsamaha göstermeyeceğini de ekledi.

Ruffalo, kendisini Yahudi düşmanı olmakla suçlayan Paramount'a karşı kendini savunarak, suçlamayı kesin bir dille reddetti.

170 YAHUDİ SİNEMACIDAN RUFFALO İÇİN MEKTUP

"Bana yöneltilen Yahudi karşıtı suçlaması dehşet verici ve temelden dürüstlükten uzak" diyen oyuncu, İsrail hükümetini, askeri teknoloji sözleşmelerini ve bu teknolojiyi sağlayan yöneticileri eleştirmenin Yahudi halkını eleştirmekle eşdeğer tutulmaması gerektiğini savundu.

Ardından, Hollywood'dan 170'ten fazla Yahudi isim, Ruffalo'yu destekleyen bir mektup imzaladı.

Eğlence sektöründeki bu Yahudiler arasında Ilana Glazer, Tony Kushner, Jane Schoenbrun ve Wallace Shawn gibi isimler bulunuyor.

Hannah Einbinder

YAHUDİ KARŞITLIĞIYLA SUÇLAYAN SİNEMACILAR DA VAR

Oyuncu Hannah Einbinder, geçen hafta da Ruffalo'yu kamuoyu önünde savunmuş ve eleştirilerinin Ellison ailesinin Yahudi olmasından kaynaklandığı yönündeki iddiayı "saçma" olarak nitelendirmişti.

Öte yandan, aralarında yapımcılar Haim Saban ve Lawrence Bender'in de bulunduğu, Yahudi topluluğunun yaklaşık 1000 üyesini ve destekçisini temsil eden The Brigade adlı bir Hollywood endüstri grubu ise, Ruffalo'nun yorumlarını kınayan bir mektup yayımlamış ve söylemi tarihsel olarak Yahudilere karşı kullanılan dile benzeterek, çok ileri gidilmiş bir adım olarak nitelendirmişti.