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        Haberler Magazin Yavuz Bingöl, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

        Yavuz Bingöl, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

        Ameliyat açıklamasıyla sevenlerini endişelendiren Yavuz Bingöl, sağlık durumu ve hastalığı hakkında açıklama yaptı. Sanatçı, "Safra kesemde bir sorun var, durumum ciddi değil" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Temmuz 2026 - 17:31 Güncelleme:
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        Sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

        Yavuz Bingöl, geçtiğimiz gün acil ameliyat olacağını açıklayarak Malatya konserini iptal etmiş ve sevenlerini oldukça korkutmuştu.

        "Pazartesi günü acil ameliyat olmam gerekiyor; doktorum uçağa binmeme izin vermedi" ifadelerini kullanan Bingöl, yaptığı son sosyal medya paylaşımıyla safra kesesinden ameliyat olacağını ve durumunun ciddi olmadığını belirtti.

        "SAFRA KESEMDE BİR PROBLEM VAR"

        61 yaşındaki sanatçı, "Çok önemli bir şey yok, sadece safra kesemde bir problem var. İnşallah ay sonu ya da ağustos başında ameliyatla aldıracağım. Arayan, soran herkese çok teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi iki gün önce de albümüm çıktı. İyiyim, huzurluyum. Sadece doktorum uçağa binmeme izin vermediği için Malatya'ya maalesef gidemedim. Sağ olsun, benim yerime Ender Balkır gitti. Ona da bu vesileyle çok teşekkür ediyorum" dedi.

        "Acil ameliyat olmam gerekiyor"
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