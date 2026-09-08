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        Haberler Bilgi Magnum 2. Dönem çekilişi saat kaçta? 8 Eylül 2026 Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak, asil ve yedek talihliler listesi belli oldu mu?

        Magnum 2. Dönem çekilişi saat kaçta? 8 Eylül 2026 Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak, asil ve yedek talihliler listesi belli oldu mu?

        Magnum çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. Magnum 2. dönem çekilişi, 8 Eylül 2026 Salı günü noter huzurunda gerçekleştirilecek. Kampanyaya katılan ve Porsche Taycan büyük ödülünün de yer aldığı çekilişe başvuran vatandaşların gözü, 2. dönem çekilişinde belirlenecek asil ve yedek talihliler listesine çevrildi. Peki, Magnum 2. dönem çekilişi saat kaçta yapılacak, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte 8 Eylül 2026 Magnum çekiliş sonuçları ve talihliler listesine ilişkin detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Eylül 2026 - 09:31 Güncelleme:
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        Magnum 2026 çekiliş kampanyasına katılanların gözü ikinci dönem çekilişine çevrildi. Kampanya kapsamında düzenlenecek 2. dönem çekilişi, 8 Eylül 2026 Salı günü gerçekleştirilecek. Noter huzurunda yapılacak çekilişin ardından Magnum 2. dönem talihlileri listesinin yayımlanması bekleniyor. İsteyen herkesin katılımına açık şekilde yapılacak olan çekilişe ilişkin “Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusu araştırılıyor. İşte, Magnum çekiliş sonuçları, asil ve yedek talihliler listesi sorgulamasına ilişkin detaylar…

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        MAGNUM 2. DÖNEM ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

        Kampanyanın resmi çekiliş takvimine göre Magnum'un 2. dönem çekilişi 8 Eylül 2026 Salı günü saat 11.00'de yapılacak. Çekiliş, U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.'nin Sütlüce Mahallesi Bayrak Sokak No:4-A Beyoğlu/İstanbul adresinde, noter huzurunda gerçekleştirilecek.

        Kampanya şartnamesinde çekilişin isteyen herkesin katılımına açık olarak yapılacağı da belirtiliyor.

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        MAGNUM 2. DÖNEM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        8 Eylül'de yapılacak ikinci dönem çekilişinin ardından asil ve yedek talihlilerin isimleri 12 Eylül 2026 Cumartesi günü ilan edilecek. Talihlilerin isimlerinin Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki'nde yayımlanması ve kazananlara ayrıca bildirim yapılması öngörülüyor.

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        8 EYLÜL MAGNUM ÇEKİLİŞİNDE HANGİ ÖDÜLLER VAR?

        8 Eylül'de gerçekleştirilecek 2. dönem çekilişi, Porsche Taycan büyük ödül çekilişi değil. Bu dönemde 5 kişi, kişi başı 500 bin TL değerindeki Magnum Card Param Hediye Kartı kazanacak.

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        MAGNUM PORSCHE TAYCAN ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

        Magnum kampanyasının Porsche Taycan büyük ödül çekilişi ise 3 Kasım 2026 tarihinde saat 11.30'da gerçekleştirilecek. Bu çekiliş, kampanya süresince yapılan tüm katılımlar üzerinden yapılacak.

        Dolayısıyla 8 Eylül'deki çekiliş ile Porsche Taycan çekilişinin tarihleri birbirinden farklı. Kampanyanın resmi takvimine göre Porsche Taycan için büyük ödül çekilişi 3 Kasım 2026'da yapılacak.

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