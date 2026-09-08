MAGNUM PORSCHE TAYCAN ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Magnum kampanyasının Porsche Taycan büyük ödül çekilişi ise 3 Kasım 2026 tarihinde saat 11.30'da gerçekleştirilecek. Bu çekiliş, kampanya süresince yapılan tüm katılımlar üzerinden yapılacak.

Dolayısıyla 8 Eylül'deki çekiliş ile Porsche Taycan çekilişinin tarihleri birbirinden farklı. Kampanyanın resmi takvimine göre Porsche Taycan için büyük ödül çekilişi 3 Kasım 2026'da yapılacak.