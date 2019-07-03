'Mahalleden Arkadaşlar' ile çocukluğa dönüş

Selçuk Aydemir...

'Çalgı Çengi' ile başladığı 'Senarist - Yönetmen' kariyerinin olgunluk döneminde beyazperdeye kendi hikâyesini taşıyacak.

'Mahalleden Arkadaşlar'...

Selçuk Aydemir, 2015'te yayımladığı ilk kitabı 'Mahalleden Arkadaşlar'da başrolleri Nurgül Yeşilçay, Alper Kul, Esat Polat Güler paylaşırken Murat Akkoyunlu ile Yılmaz Gruda karakter oyuncusu kameranın karşısına geçti.

SELÇUK AYDEMİR FİLMLERİ



Çalgı Çengi (2011)

İzleyici Sayısı 59.736

Hasılat 520.522 ₺

Düğün Dernek (2013)

İzleyici Sayısı 6.980.070

Hasılat 68.917.965 ₺

Düğün Dernek 2: Sünnet (2015)

İzleyici Sayısı 6.073.364

Hasılat 69.422.924 ₺

Çalgı Çengi İkimiz (2017)

İzleyici Sayısı 2.798.016

Hasılat 32.540.648 ₺

Ailecek Şaşkınız (2018)

İzleyici Sayısı 4.034.858

Hasılat 44.688.478 ₺

TOPLAM İZLEYİCİ SAYISI 19.946.044

TOPLAM HASILAT 216.090.537 ₺

Selçuk Aydemir, kariyerinde ilk kez Murat Cemcir ile Ahmet Kural'ın yer almadığı bir filmin senaristliğini ve yapımcılığını üstlendi. Aydemir'in çocukluğunun pratik zekası, para kazanmak için bulduğu akıl almaz yöntemleri, başarma hırsı ve bu hırs uğruna yaşadığı trajikomik anılarının merkez edindiği hikâyede tabletlerin, akıllı telefonların olmadığı, çocukların 'çocuk' olduğu, 'çocuk gibi' oynadığı, gerçek arkadaşlığın keşfi vurgulanıyor.

1990'lı yıllarda geçen hikâyede Selçuk Aydemir'in annesi İlknur Aydemir'i Nurgül Yeşilçay, babası Ekrem Aydemir'i Alper Kul, çocukluğunu ise Esat Polat Güler canlandırıyor.

Murat Cemcir'in TR4033 Productions'ın yapımcısı olduğu 'Mahalleden Arkadaşlar', gösterime yeni sinema sezonunda girecek.