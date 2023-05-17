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Zorlu göçün önündeki engeli fark ettiler, küreklerle seferber oldular!

Van'da mahalle halkı, Zilan Çayı'nda inci kefallerinin üreme göçü önündeki engeli fark edince hemen harekete geçti. Küreklerle bölgeye gelenler, kumları temizleyip, balıkların üreme göçünün yeniden başlamasını sağladı

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DHA

  • Dünyada sadece Van Gölü'nde olup, nesli koruma altına alınan inci kefali için 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında av yasağı uygulanıyor.
  • Mahalleli kürekleri alıp, seferber oldu!

    Bu dönemde inci kefalleri, tuzlu ve sodalı gölden çıkıp, üremek için tatlı sulara göçüyor.
  • Mahalleli kürekleri alıp, seferber oldu!

    Yolculuk sırasında akıntının tersine yüzen inci kefalleri için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, jandarma, polis ve zabıta ekipleri de 7 gün 24 saat nöbet tutuyor.
  • Mahalleli kürekleri alıp, seferber oldu!

    Doğal ve çevresel etkenler nedeniyle inci kefallerinin üreme göçü zaman zaman duruyor.
  • Mahalleli kürekleri alıp, seferber oldu!
  • Mahalleli kürekleri alıp, seferber oldu!

    Kasımbağı Mahallesi sakinleri, Zilan Çayı'nın Van Gölü ile birleşen noktasının kum yığınları ile kapanarak, göçü engellediğini fark edince harekete geçti.
  • Mahalleli kürekleri alıp, seferber oldu!
  • Mahalleli kürekleri alıp, seferber oldu!

    Seferber olup, küreklerle çaya gelenler, bölgedeki kumları temizleyip, üreme göçünü yeniden sağladı.
  • Mahalleli kürekleri alıp, seferber oldu!
  • Mahalleli kürekleri alıp, seferber oldu!

    Mahallede çiftçilik yapan 2 çocuk babası Kemal Yeğin (28), insani görev yaptıklarını söyledi. Yeğin, "Kasımbağı Mahallesi'nde yaşıyorum. Bölgeye geldiğimizde Zilan Çayı'nı Van Gölü'ne bağlayan bölgenin biriken kum nedeniyle kapandığını, inci kefallerinin de bu nedenle tatlı sulara göç edemediğini fark ettik. Köylüler olarak imece usulü toplanıp, hemen harekete geçtik. Küreklerle tepeliğe dönüşen kum yığınlarını temizleyip, tatlı su geçişini sağladık. Kapalı alana sıkışan balıkların tatlı sulara erişmesini sağladık. Bu çalışmayı yaptığımız için de mutlu olduk" dedi.
  • Mahalleli kürekleri alıp, seferber oldu!
  • Mahalleli kürekleri alıp, seferber oldu!

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