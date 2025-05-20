Mahkeme İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili üniversiteden ayrıntılı izah istedi

İstanbul 5. İdare Mahkemesi halen Silivri Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili olarak üniversiteden ayrıntılı izah istedi.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre idare mahkemesi, 'yürütmeyi durdurma' davası kapsamında İstanbul Üniversitesi'nden eksik ya da mevzuata aykırı hususların hangi açıdan 'yokluk' ve 'açık hata hâli' oluşturduğunun ‘ayrıntılı olarak’ izah edilmesini talep etti.

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