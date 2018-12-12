Hakan Bulut'un haberine göre bir elektrik şirketine karşı açılan menfi tespit davası yaklaşık 2 yıl sürdü. Mahkeme cemevlerinin ibadethane statüsüne sahip olduğunu ve elektrik faturalarının Diyanet'in ödeneğinden karşılanacağına karar verdi.

Tarsus Adalet Sarayı önünde dava sonrası açıklamalarda bulunan avukat Derya Özinç Bozdoğan, "Eşitlik ve kardeşlik adına bugün güzel bir karar çıktı. Cemevlerinin ibadethane sayılması noktasında yaptığımız başvuruyu mahkeme kabul etti. Bundan sonraki süreçte cemevlerinin elektriğinin karşılanması konusunda Diyanet'ten ödeneğinin karşılanacağına karar verildi. Anayasa hükümlerince 10. maddede kanunda dini, dili, cinsi ve ırkı ne olursa olsun herkesin eşitlik hakkı vardır. 24. maddede ise insanların vicdan özgürlüğünden bahseder. Kanunlar kişinin inancı ne olursa olsun Türkiye topraklarında yaşıyorsa herkes eşittir; inancını bir şekilde özgürce yaşamalıdır şeklindedir. Bugünkü davamızın temel nedeni Alevi inancının ve kültürünün dışlanması, ötekileştirilmesi ve cemevlerinin ibadethane sayılmaması noktasında bir mücadeleydi. Anayasamızın 136. maddesinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın siyasi düşünce ve kimliğinin dışında vatandaşların laiklik ilkesi ile bütünleştirici olarak herkese eşit davranmasını ister" dedi.

Bozdoğan "Bundan sonraki süreçte cemevlerinin elektrik faturaları Diyanet tarafından ödenecek. Bu insan hakları noktasında çok güzel bir kilometre taşıdır. Birlikte mücadele ettiğimiz herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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