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Mahkeme salonunun fotoğrafını çeken genç tutuklandı

Samsun'da bir cinayet davasında mahkeme salonundaki tutukluların görüntüsünü çeken genç kendisini uyaran polis memurlarına mukavemette bulununca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Mahkeme salonunun fotoğrafını çeken genç tutuklandı
İHA

Samsun'da bir cinayet davasında mahkeme salonundaki tutukluların görüntüsünü çeken genç tutuklandı.

Olay, Samsun Adliyesi'nde bulunan 4. Ağır Ceza Mahkemesinde meydana geldi. Bir cinayet davasıyla ilgili duruşma salonunun kapısında içerideki tutuklu sanıkların cep telefonu ile resmini çektiği iddia edilen 22 yaşındaki B.A.'yı fark eden duruşmada görevli polis memurları kendisini uyarıp görüntüleri silmesini istedi.

Bu sırada B.A. polise mukavemette bulunulup saldırdığı iddiasıyla adliye polisi tarafından gözaltına alındı. Savcıya ifade veren B.A. tutuklanması talebiyle sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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