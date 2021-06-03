İHA

Samsun'da bir cinayet davasında mahkeme salonundaki tutukluların görüntüsünü çeken genç tutuklandı.

Olay, Samsun Adliyesi'nde bulunan 4. Ağır Ceza Mahkemesinde meydana geldi. Bir cinayet davasıyla ilgili duruşma salonunun kapısında içerideki tutuklu sanıkların cep telefonu ile resmini çektiği iddia edilen 22 yaşındaki B.A.'yı fark eden duruşmada görevli polis memurları kendisini uyarıp görüntüleri silmesini istedi.

Bu sırada B.A. polise mukavemette bulunulup saldırdığı iddiasıyla adliye polisi tarafından gözaltına alındı. Savcıya ifade veren B.A. tutuklanması talebiyle sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.