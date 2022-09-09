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Mahkum'un Fırat'ı Onur Tuna aşkını haykırdı!

FOX TV ekranlarında yayınlanan Mahkum dizisinde Fırat karakterini canlandıran Onur Tuna, sosyal medya hesabı üzerinden aşkını ilan etti.

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  • Mahkum'un Fırat'ı Onur Tuna'dan ilan-ı aşk: "Güzel sevgilim sen hep yanımda ol"

    15 Eylül Perşembe günü yeni sezonu ile ekranlara geri dönecek olan Mahkum dizisinde Fırat Bulut karakterini canlandıran Onur Tuna bir süredir Yasemin Yazıcı ile aşk yaşıyor. 
  • Mahkum'un Fırat'ı Onur Tuna'dan ilan-ı aşk: "Güzel sevgilim sen hep yanımda ol"

    Sosyal medyadan fazla paylaşım yapmayan Onur Tuna, sevenlerini şaşırttı. Tuna hesabı üzerinden fotoğraf paylaşarak, sevgilisinin doğum gününü, "Güzel sevgilim. İyi ki... İyi ki doğmuşsun. Sen hep yanımda, önümde ol..." şeklindeki mesajla kutlamayı tercih etti.
  • Mahkum'un Fırat'ı Onur Tuna'dan ilan-ı aşk: "Güzel sevgilim sen hep yanımda ol"

    Onur Tuna geçtiğimiz Ocak ayında oyuncu Hande Doğandemir ile aşk yaşamıştı. İkiliden konu hakkında resmi açıklama gelmemiş olsa da Hande Doğandemir'in telefonunun arka kapağında Onur Tuna'nın resminin olması, ilişki dedikodularını doğrulamıştı. Tuna ise bu olaydan sonra Doğandemir'in gönderisinin altına kalp emojisi bırakmıştı.
  • Mahkum'un Fırat'ı Onur Tuna'dan ilan-ı aşk: "Güzel sevgilim sen hep yanımda ol"

    İşte Onur Tuna'nın sosyal medya hesabında paylaştığı gönderi...

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