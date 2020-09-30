Mahlep (Prunus mahaleb),gülgiller (Rosaceae) familyasından boylu çalı veya 8–10 m'ye ulaşan, kışın yaprağını döken bir ağaç türüdür. Yapraklar dairemsi ya da geniş yumurta biçiminde, boyları 3–6 cm, kenarları dişli, alt yüzlerinde ana damar boyunca tüyler vardır. Güzel kokulu çiçekleri beyaz renklidir. Küçük veya 5–6 mm büyüklüğündeki meyve olgunlaşınca siyah bir renk alır. Orman-step sınırındaki kurak yerlerin ağaçlandırılmasında öncü ağaç olarak kullanılır. Orta ve güney Avrupa'da Fransa ve Almanya, batı ve orta Asya'da kuzey Pakistan ve Kırgızistan ile kuzeybatı Afrika'da Fas arasında kalan coğrafya anayurdunu oluşturmaktadır. Mahlep, besin değerleri bakımından tahmin edebileceğinizden çok daha zengin bir malzeme. Besin lifi, protein ve yağ asitleri bakımından oldukça zengin olduğu yetmezmiş gibi mahlep aynı zamanda bolca kalsiyum, potasyum ve magnezyum ihtiva ediyor.

Mahlebin Faydaları Nelerdir?