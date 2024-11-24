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        Haberler Bilgi Gündem Mahmut Arıkan kimdir, kaç yaşında, nereli? Saadet Partisi yeni Genel Başkanı Mahmut Arıkan hayatı ve siyasi kariyeri

        Mahmut Arıkan kimdir? Mahmut Arıkan hayatı ve siyasi kariyeri

        Saadet Partisi'nde yeni bir dönem başladı. 9. Olağan Büyük Kongre'de, partinin Genel Başkanlığı görevine Mahmut Arıkan seçildi. Kayseri Milletvekili ve Genel Başkan Vekili olan Arıkan, Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede delegelerin desteğiyle görevi üstlendi. Kongrede gündem maddeleri ve yapılan konuşmaların ardından gerçekleşen oylama, partide taze bir başlangıcın işaretini verdi. Peki, Mahmut Arıkan kimdir? İşte Mahmut Arıkan hayatı ve siyasi kariyeri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2024 - 19:29 Güncelleme: 24.11.2024 - 19:29
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        Mahmut Arıkan kimdir?
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        Saadet Partisi’nde lider değişimi gündemdeki yerini aldı. 9. Olağan Büyük Kongre’de, partinin Genel Başkanlığı görevine Genel Başkan Vekili Mahmut Arıkan getirildi. Atatürk Spor Salonu'nda yoğun bir katılımla gerçekleştirilen kongrede, delegeler yeni liderini belirlemek için sandık başına gitti. Kayseri Milletvekili olan Arıkan, oylama sonucunda Saadet Partisi'nin yeni genel başkanı olarak seçildi. İşte "Mahmut Arıkan kimdir, kaç yaşında, nereli?" sorularının yanıtları...

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        YENİ GENEL BAŞKAN BELLİ OLDU

        Saadet Partisi'nin yeni Genel Başkanı Mahmut Arıkan oldu. Atatürk Spor Salonu'ndaki kongrede gündem maddelerinin görüşülmesi ve konuşmaların ardından yeni genel başkanın seçimine geçildi.

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        MAHMUT ARIKAN KİMDİR?

        1977 yılında Kayseri'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kayseri'de tamamladı.

        Erciyes Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

        Birçok sivil toplum kuruluşlarında aktif görev aldı. Saadet Partisi'nin kuruluşundan itibaren Gençlik Kolları Başkanlığı, İlçe Başkanlığı ve İl Başkanlığı görevlerinde bulundu.

        2019 yılından beri Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevini yapmaktadır.

        14 Mayıs 2023’te yapılan TBMM 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde Kayseri'den Milletvekili seçilmiştir.

        EKREM İMAMOĞLU'NDAN TEBRİK

        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan tebrik mesajı geldi:

        Saadet Partisi’nin 9. Olağan Büyük Kongresi’nde partinin genel başkanlığına seçilen Sayın Mahmut Arıkan’ı tebrik ediyorum. Uzun yıllar partisine genel başkan olarak hizmet eden Sayın Temel Karamalloğlu’na da bundan sonraki yaşamında sağlık ve mutluluk dilerim.

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