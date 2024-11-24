Mahmut Arıkan kimdir? Mahmut Arıkan hayatı ve siyasi kariyeri Saadet Partisi'nde yeni bir dönem başladı. 9. Olağan Büyük Kongre'de, partinin Genel Başkanlığı görevine Mahmut Arıkan seçildi. Kayseri Milletvekili ve Genel Başkan Vekili olan Arıkan, Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede delegelerin desteğiyle görevi üstlendi. Kongrede gündem maddeleri ve yapılan konuşmaların ardından gerçekleşen oylama, partide taze bir başlangıcın işaretini verdi. Peki, Mahmut Arıkan kimdir? İşte Mahmut Arıkan hayatı ve siyasi kariyeri...

Habertürk Giriş: 24.11.2024 - 19:29 Güncelleme: 24.11.2024 - 19:29 facebook

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