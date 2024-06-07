Mahmut Ören: Kadir Kılıç Trabzonspor’dan özür diledi

Beşiktaş'ın şampiyonluğuyla sonuçlanan Ziraat Türkiye Kupası finali protokol tribününde yaşanan gerginliklere sahne olmuştu. Trabzonspor taraftarlarına yönelik hareket yapan siyah-beyazlı idareci Kadir Kılıç, bordo-mavili camiadan özür diledi.

Süper Lig'de 6 kulübün başkanı Beşiktaş'ın davetiyle gündemi değerlendirdi. Toplantı sonrası 61saat'e konuşan Trabzonspor Kulübü Divan Başkanı Mahmut Ören şunları söyledi:

"Beşiktaş'ın davetiyle şampiyonluk yaşayan 6 kulübün divan başkanı olarak toplandık. Günlük gündemdeki konular ve sorunlar konuşuldu. Sporun içinde tatsız ve nahoş hareketlerin, sportmenliğe yakışmayan davranışların kamuoyunda hoş karşılanmadığı konuşuldu. Bunların tasvip edilmediği dile getirildi.

Toplantı bitikten sonra, Beşiktaş eski yöneticilerinden Sinan Vardar’ın misafiri olarak gittiğimiz ortamda bulunan Beşiktaş'ın üyelerinden Şenol Erkuloğlu'nu arayan yönetici Kadir Kılıç Bey, Trabzonspor camiasını sevdiğini ve dostlarının olduğunu belirterek, 'Bir an, gol sonrasında istem dışı bir hareket yaptım. Sataşmalar oldu, boşluğa düştüm. Aslında Trabzonspor camiasına değil, bana orada sataşan bir kaç kişiye karşı yaptım. Trabzonspor camiasına karşı bir hareketim yoktur. Bu konudan dolayı çok üzüldüm' dedi. Bana hitaben özrünü iletti ve camiada iletmemi istedi." dedi.