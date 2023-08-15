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        Haberler Futbol İngiltere Mahrez ve İlkay Gündoğan'dan sonra City'nin alternatifler belli oldu - Futbol Haberleri

        Riyad Mahrez ve İlkay Gündoğan'ın alternatifleri belli oldu

        Pep Guardiola'nın City'si yaz transfer döneminde çok önemli yıldız isimlerini kaybetti. Riyad Mahrez ve İlkay Gündoğan gibi yıldız isimlerini kaybeden Guardiola, yönetime transfer raporunu sundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2023 - 12:53
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        Pep Guardiola'nın City'si yaz transfer döneminde çok önemli yıldız isimlerini kaybetti. Riyad Mahrez ve İlkay Gündoğan gibi yıldız isimlerini kaybeden Guardiola, transfer listesini verdi.

        Di Marzio'nun haberine göre listenin en başında orta saha için West Ham United forması giyen 25 yaşındaki Brezilyalı Lucas Paqueta ve kanat transferi için Rennes forması giyen 21 yaşındaki Belçikalı Jeremy Doku olduğu ifade edildi. Her iki oyuncu içinde ilerleyen günlerde teklif yapılacağı söyleniyor.

        Orta saha bölgesi için özellikle İlkay Gündoğan'ın ayrılması sonrası ciddi bir ihtiyaç doğmuştu. Paqueta için ise kulübüne daha öncesinde sözlü olarak 70 milyon sterlinlik bir teklifin yapıldığı konuşulmuştu. Taraflar henüz anlaşma noktasına gelmedi. Kulüplerin anlaşması durumunda Paqueta'nın önümüzdeki sene Manchester City forması giymesi mümkün gözüküyor.

        Jeremy Doku ise Belçika'nın Anderlecht takımından 2020/2021 sezonunda 26 milyon euro bonservis bedeliyle Rennes kulübüne katılmıştı. 21 yaşındaki genç futbolcu takımının en önemli hücum silahlarından biri olan Doku, dar alandaki becerileri ve hızıyla dikkat çekiyor.

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