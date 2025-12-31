2026 O Ses Türkiye Yılbaşı özel konuğu arasında Mahsun Karaca bulunuyor. TV8’in yılbaşı özel programı O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2026, bu yıl da birbirinden ünlü isimleri ağırlıyor. Konuklar arasında yer alan Röportaj Adam adlı YouTube kanalının sahibi olan Mahsun Karaca kimdir? 2026 O Ses Türkiye Yılbaşı özel konuğu Mahsun Karaca kaç yaşında, nereli?