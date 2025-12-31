Mahsun Karaca kimdir? 2026 O Ses Türkiye Yılbaşı özel konuğu Mahsun Karaca kaç yaşında, nereli?
O Ses Türkiye yılbaşı özel konuğu arasında Mahsun Karaca'da yer aldı. Röportaj Adam olarak tanınan Mahsun Karaca mizah anlayışı, dizisi ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Geniş hayran kitlesine ulaşan Mahsun Karaca hayatı, yaşı, kariyeri gibi bilgiler merak konusu oldu. Peki Mahsun Karaca kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, 2026 O Ses Türkiye Yılbaşı özel konuğu ile ilgili detaylar
2026 O Ses Türkiye Yılbaşı özel konuğu arasında Mahsun Karaca bulunuyor. TV8’in yılbaşı özel programı O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2026, bu yıl da birbirinden ünlü isimleri ağırlıyor. Konuklar arasında yer alan Röportaj Adam adlı YouTube kanalının sahibi olan Mahsun Karaca kimdir? 2026 O Ses Türkiye Yılbaşı özel konuğu Mahsun Karaca kaç yaşında, nereli?
MAHSUN KARACA KİMDİR?
Mahsun Karaca, sosyal medyada bilinen adıyla Röportaj Adam, 25 Haziran 1992 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Türk YouTuber, oyuncu ve içerik üreticisi olan Karaca, özellikle haber parodileriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Röportaj Adam adlı YouTube kanalının sahibidir.
Adana'da doğup büyüyen Mahsun Karaca, üniversite eğitimini Çukurova Üniversitesi'nde tamamladı.
Mahsun Karaca, 2017 yılında Röportaj Adam ismiyle YouTube kanalını aktif hale getirdi. Kanalında, bazı haber kanallarından alınan gündem başlıklarını ve sokak röportajlarını parodi formatında ele alarak tanınırlık kazandı.