Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Mahsun Karaca kimdir? 2026 O Ses Türkiye Yılbaşı özel konuğu Mahsun Karaca kaç yaşında, nereli?

        Mahsun Karaca kimdir? 2026 O Ses Türkiye Yılbaşı özel konuğu Mahsun Karaca kaç yaşında, nereli?

        O Ses Türkiye yılbaşı özel konuğu arasında Mahsun Karaca'da yer aldı. Röportaj Adam olarak tanınan Mahsun Karaca mizah anlayışı, dizisi ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Geniş hayran kitlesine ulaşan Mahsun Karaca hayatı, yaşı, kariyeri gibi bilgiler merak konusu oldu. Peki Mahsun Karaca kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, 2026 O Ses Türkiye Yılbaşı özel konuğu ile ilgili detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2025 - 16:08 Güncelleme: 31.12.2025 - 16:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2026 O Ses Türkiye Yılbaşı özel konuğu arasında Mahsun Karaca bulunuyor. TV8’in yılbaşı özel programı O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2026, bu yıl da birbirinden ünlü isimleri ağırlıyor. Konuklar arasında yer alan Röportaj Adam adlı YouTube kanalının sahibi olan Mahsun Karaca kimdir? 2026 O Ses Türkiye Yılbaşı özel konuğu Mahsun Karaca kaç yaşında, nereli?

        2

        MAHSUN KARACA KİMDİR?

        Mahsun Karaca, sosyal medyada bilinen adıyla Röportaj Adam, 25 Haziran 1992 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Türk YouTuber, oyuncu ve içerik üreticisi olan Karaca, özellikle haber parodileriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Röportaj Adam adlı YouTube kanalının sahibidir.

        3

        Adana'da doğup büyüyen Mahsun Karaca, üniversite eğitimini Çukurova Üniversitesi'nde tamamladı.

        Mahsun Karaca, 2017 yılında Röportaj Adam ismiyle YouTube kanalını aktif hale getirdi. Kanalında, bazı haber kanallarından alınan gündem başlıklarını ve sokak röportajlarını parodi formatında ele alarak tanınırlık kazandı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yeni Zelanda 2026'ya "merhaba" dedi
        Yeni Zelanda 2026'ya "merhaba" dedi
        F.Bahçe'de olağanüstü seçim kararı!
        F.Bahçe'de olağanüstü seçim kararı!
        Kan ve saç örneği vermişti... Şeyma Subaşı adliyeye sevk oldu!
        Kan ve saç örneği vermişti... Şeyma Subaşı adliyeye sevk oldu!
        AKOM uyardı! Karla karışık yağmur ve don alarmı!
        AKOM uyardı! Karla karışık yağmur ve don alarmı!
        Muayene katılım payına yüzde 30 zam
        Muayene katılım payına yüzde 30 zam
        Süper Lig'de harcama limitleri açıklandı!
        Süper Lig'de harcama limitleri açıklandı!
        Yüzyıllardır izlerine rastlanmadı...
        Yüzyıllardır izlerine rastlanmadı...
        Six-seven (6-7) çılgınlığı
        Six-seven (6-7) çılgınlığı
        AYM'den kritik iptal kararı
        AYM'den kritik iptal kararı
        Sadece 8 kilo altın bankadan çıktı! Hileli konkordato ile büyük vurgun!
        Sadece 8 kilo altın bankadan çıktı! Hileli konkordato ile büyük vurgun!
        Van'da toprak altında gizli depo!
        Van'da toprak altında gizli depo!
        2025 yılında sporda neler yaşandı?
        2025 yılında sporda neler yaşandı?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        2026 yılında MTV ne kadar olacak?
        2026 yılında MTV ne kadar olacak?
        4 milyon kişi kaybedildi
        4 milyon kişi kaybedildi
        Uludağ'da sıkı denetim
        Uludağ'da sıkı denetim
        Gayrimenkulde rekor yılı
        Gayrimenkulde rekor yılı
        2025'e damga vuran dünyadan haberler
        2025'e damga vuran dünyadan haberler
        2025'te dünyada neler yaşandı?
        2025'te dünyada neler yaşandı?
        Enerjide 2025 nasıl geçti?
        Enerjide 2025 nasıl geçti?