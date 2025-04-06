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        Haberler Objektife Takılanlar Mahsun Kırmızıgül: Bu yıl adeta yaprak dökümü yaşadık - Magazin haberleri

        Mahsun Kırmızıgül: Bu yıl adeta yaprak dökümü yaşadık

        Mahsun Kırmızıgül, bu yıl yaşanan kayıplarla ilgili konuştu; "Bu yıl adeta bir yaprak dökümü yaşadık. Ferdi Tayfur, ardından Edip Akbayram, Volkan Konak, sevgili Şinasi, Filiz Akın… Hepimiz çok üzgünüz. Kötülerin bu kadar fazla olduğu bir düzende, iyilerin birer birer aramızdan ayrılması gerçekten çok sarsıcı"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.04.2025 - 09:40 Güncelleme: 06.04.2025 - 09:48
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        "Bu yıl yaprak dökümü yaşadık"
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Mahsun Kırmızıgül, İstanbullu hayranlarıyla bir araya geldi. Sahneye çıkmadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kırmızıgül, bayramın ardından yaşanan kayıplar için duygusal açıklamalarda bulundu.

        "Bu yıl adeta bir yaprak dökümü yaşadık" diyen Mahsun Kırmızıgül; "Ferdi Tayfur, ardından Edip Akbayram, Volkan Konak, sevgili Şinasi, Filiz Akın... Hepimiz çok üzgünüz. Kötülerin bu kadar fazla olduğu bir düzende, iyilerin birer birer aramızdan ayrılması gerçekten çok sarsıcı" ifadelerini kullandı.

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        "EDİP AĞABEYLE BİR GEÇMİŞİMİZ VAR ÇOK ÜZGÜNÜM"

        Edip Akbayram ile olan özel bağından da bahseden Mahsun Kırmızıgül; "Kendisiyle ağabey - kardeş gibiydik. En son geçen yaz Kapadokya'daydım, sete elinde baklavalarla geldi. Çok değerli bir ağabeydi, yerleri dolmaz" dedi.

        Vefat eden sanatçılar için bir biyografi filmi düşünüp düşünmediği sorusuna yanıt veren Mahsun Kırmızıgül; "Son 10 yılda çok güzel biyografi filmleri yapıldı ama sinemanın bugünkü hali çok üzücü. Pandemiden sonra toparlanamadı. Ekonomik kriz ve dijital platformların etkisiyle sinema ciddi anlamda seyirci kaybetti. Bu seyirci bir daha da dönmeyecek gibi..." ifadelerini kullandı.

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        "17 YIL ŞARKI SÖYLEMEYİNCE SES PAS TUTUYOR"

        Sahnelere 17 yıl ara verdikten sonra üç yıl önce dönüş yapan Kırmızıgül, sesinin yeni yeni oturmaya başladığını söyleyerek; "İnanın insanın sesi pas tutuyor" dedi. Sahneye her çıktığında aynı heyecanı yaşadığını belirten sanatçı, insanlarla o atmosferi paylaşmayı çok sevdiğini de sözlerine ekledi.

        Ayrıca yeni bir şarkı yaptığını söyleyen Mahsun Kırmızıgül; "Bir şarkı yaptım, yakında dinleyiciyle buluşturacağım" dedi. Geçmişteki sahne performansları ve danslarıyla ilgili de konuşan Kırmızıgül, "O dansları, bana dış güçler yaptırdı" diyerek espri yaptı. Kırmızıgül ardından "O günlerde hatalarım da oldu ama hatasız kul olmaz" ifadelerini kullandı.

        "SANATÇININ ÜÇ KURUŞUNU KONUŞMASINLAR"

        Belediye halk konserlerine de devam edeceğini söyleyen Mahsun Kırmızıgül, sahne ücretleriyle ilgili de; "Bu ülkede siyasetçiler, sanatçılardan daha zengin. Biz onlardan daha fakiriz. Burada bir iki yüzlülük var. Önce bunu düzeltmemiz lâzım. Sanatçıların aldığı üç kuruşu konuşmasın, siyasetçilerin aldığı paralar tartışılsın" dedi.

        "AŞK YOK VAKİTTE YOK"

        Mahsun Kırmızıgül, muhabirlerin "Hayatınızda biri var mı?" sorusuna ise "İnsanlara vakit ayırmak gerekir, benim ayıracak vaktim yok" yanıtını verdi.

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        #Mahsun Kırmızıgül
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