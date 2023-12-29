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Mahsun Kırmızıgül, Darülaceze'yi ziyaret etti Mahsun Kırmızıgül, Darülaceze'yi ziyaret etti. Darülaceze sakinleriyle uzun bir sohbet gerçekleştiren Kırmızıgül, duygularını dile getirdi; "Gün gelecek ve biz de yaşlanacağız. Evlatlarımız da bizi buraya bırakabilir. Allah herkese hayırlı evlat nasip eylesin" Habertürk Giriş: 29.12.2023 - 07:48 Güncelleme: 29.12.2023 - 08:12 facebook

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Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; basın mensuplarıyla sohbet eden Mahsun Kırmızıgül, "Beyaz Melek' filminin çıkış noktası burası... Dizi çekmeye geldiğimizde buranın hastane olduğunu sanıyordum. Geldiğim yerde kimsesiz yurdu görmemiştim. Buna şahit olunca, 'Beyaz Melek' filmini yazdım. Burada bir sahne çekmiştik. O dönemde burada kalan sakinler vardı, bugün onları da gördüm. Çok güzel duygular" dedi.

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"MERHAMETSİZ VE VİCDANSIZ İNSANLARA KIZIYORUM"



Hayatı boyunca insanları din, dil, ırk ve mezhep gözetmeksizin ayırmadığını ifade eden Mahsun Kırmızıgül, "Sadece merhametsiz ve vicdansız insanlara kızıyorum. Anne, baba ve dedelerine bakmayanlara kızıyorum. Büyük metropollerde bu var. Hayat kısa... Gün gelecek ve biz de yaşlanacağız. Evlatlarımız da bizi buraya bırakabilir. Allah herkese hayırlı evlat nasip eylesin" şeklinde konuştu.