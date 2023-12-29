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        Haberler Magazin Mahsun Kırmızıgül, Darülaceze'yi ziyaret etti - Magazin haberleri

        Mahsun Kırmızıgül, Darülaceze'yi ziyaret etti

        Mahsun Kırmızıgül, Darülaceze'yi ziyaret etti. Darülaceze sakinleriyle uzun bir sohbet gerçekleştiren Kırmızıgül, duygularını dile getirdi; "Gün gelecek ve biz de yaşlanacağız. Evlatlarımız da bizi buraya bırakabilir. Allah herkese hayırlı evlat nasip eylesin"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2023 - 07:48 Güncelleme: 29.12.2023 - 08:12
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        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; basın mensuplarıyla sohbet eden Mahsun Kırmızıgül, "Beyaz Melek' filminin çıkış noktası burası... Dizi çekmeye geldiğimizde buranın hastane olduğunu sanıyordum. Geldiğim yerde kimsesiz yurdu görmemiştim. Buna şahit olunca, 'Beyaz Melek' filmini yazdım. Burada bir sahne çekmiştik. O dönemde burada kalan sakinler vardı, bugün onları da gördüm. Çok güzel duygular" dedi.

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        "MERHAMETSİZ VE VİCDANSIZ İNSANLARA KIZIYORUM"

        Hayatı boyunca insanları din, dil, ırk ve mezhep gözetmeksizin ayırmadığını ifade eden Mahsun Kırmızıgül, "Sadece merhametsiz ve vicdansız insanlara kızıyorum. Anne, baba ve dedelerine bakmayanlara kızıyorum. Büyük metropollerde bu var. Hayat kısa... Gün gelecek ve biz de yaşlanacağız. Evlatlarımız da bizi buraya bırakabilir. Allah herkese hayırlı evlat nasip eylesin" şeklinde konuştu.

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        Geçtiğimiz günlerde bir konserinde 'Annem' şarkısını tamamlayamayarak, gözyaşları içinde annesinin alzheimer olduğunu açıklayan Mahsun Kırmızıgül, konuyla ilgili konuştu.

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        "ANNEM BAŞIMIN TACI"

        Mahsun Kırmızıgül, "Elden ayaktan düştüğü zaman anneleri ve babalarını bırakıyorlar. Bırakmayın... Seni doğuran ana ve seni büyüten baba... Bırakma işte... Annem başımın tacı... Bütün hayatım onunla geçti. Taş taşıyarak beni büyüttü. Evet, beni tanımıyor, hayatın gerçeği bu... Beni tanımaması önemli değil. Yanında oturduğum zaman çocukluğumdan beri onunla geçirdiğim zaman gözümün önüne geliyor. Evlatlarınıza iyi evlat edinmeyi öğreteceksiniz" açıklamasında bulundu.

        Fotoğraflar: HT Magazin

        #Mahsun Kırmızıgül
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