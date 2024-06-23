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        Haberler Magazin Mahsun Kırmızıgül: Filmleri çekerken bu kadar ilgi yoktu - Magazin haberleri

        Mahsun Kırmızıgül: Filmleri çekerken bu kadar ilgi yoktu

        Kızı Lavin ile Alaçatı sokaklarında görüntülenen Mahsun Kırmızıgül, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen sevenlerini kırmayan Kırmızıgül; "Filmleri çekerken bu kadar ilgi yoktu. İki yıl içinde yine o eski popüler olduğum dönemleri sanırım yakaladım" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2024 - 11:20 Güncelleme: 23.06.2024 - 11:20
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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Mahsun Kırmızıgül, Ece Binay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Lavin Kırmızıgül ile birlikte Alaçatı'da objektiflere yansıdı.

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        "FİLMLERİ ÇEKERKEN BU KADAR İLGİ YOKTU"

        Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Mahsun Kırmızıgül, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmadı.

        Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mahsun Kırmızıgül, "Filmleri çekerken bu kadar ilgi yoktu. İki yıl içinde yine o eski popüler olduğum dönemleri sanırım yakaladım. Film çektiğim dönemlerde hiçbir zaman Çeşme'de böyle yoğun bir ilgi ile karşılaşmamıştım. Türkiye'de müziğin gücü çok büyük" dedi.

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        "Bu günü Lavin'e ayırdım" diyen Mahsun Kırmızıgül, "Lavin ile olmak beni çok mutlu ediyor. Bu arada alışverişe de ilgisi var, okulu vardı çok zaman ayıramıyordum ama tatil bahanesi ile onunla olacağım yoğun bir konser programım var Bodrum - Çeşme arası gidip geleceğim bazen İstanbul'da olacak" ifadelerini kullandı.

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        "ZORLU BİR SÜREÇ BAŞLAYACAK"

        Yeni projelerinden de bahseden Mahsun Kırmızıgül, "Bu arada temmuz sonu dizi maratonu başlayacak. Başrollerimizi mart ayında belirledik ancak Kapadokya'da çekileceği için biraz mevsim şartlarının olgunlaşmasını bekledik diyebilirim. Artık buradan gittikten sonra benim için zorlu bir süreç başlayacak ama artık ben sahneyi bırakmam çünkü gerçekten iyi bir ivme yakaladık. Bu yıl hep sahneye ağırlık vereceğim sinema belki önümüzdeki yıl olabilir. Sahneye döndüğüm için çok mutluyum" dedi.

        #Mahsun Kırmızıgül
        #Lavin Kırmızıgül
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