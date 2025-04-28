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        Haberler Magazin Mahsun Kırmızıgül, hayalini gerçekletirdi - Magazin haberleri

        Mahsun Kırmızıgül, hayalini gerçekletirdi

        Ramazan Bayramı'nda Maldivler'e giden Mahsun Kırmızıgül; "Benim bir hobim var. Boş zamanlarımda dalmaya gidiyorum. Özellikle Hint Okyanusu'nda kaplan köpek balıklarının olduğu bölgeye dalmak benim hayalimdi. Onu gerçekleştirdim" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.04.2025 - 09:53 Güncelleme: 28.04.2025 - 09:53
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        Hayalini gerçekletirdi
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        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Mahsun Kırmızıgül, önceki akşam KKTC'de sahne aldı. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı, "Bugün konser dışarıda olacaktı. Hava muhalefetinden dolayı içeri alındı. Çok yoğun bir talep vardı. Üzülmesinler. Burada sahne alacağım" dedi.

        Gazetecilerin, "Sanat camiasından art arda gelen kayıplar oldu. Sizinle ilgili de sağlık kontrolünüze dair bir haber çıktı. Sağlık durumunuz nasıl?" sorusuna, "Bu haber niye çıktı, kim dedi, niye dedi anlamadım. Prof. Dr. Ali Aycan Kamal, annesi ve anneannesiyle birlikte beni dinlemeye geldiler. Sahne sonrası kuliste buluştuk. Ablalar dedi ki; 'Oğlum senin kalbine baksın. Ben de bundan dolayı doktorumuz Ali Bey'e gittim. Kalbimi gösterdim, saat gibi çalışıyor" yanıtını verdi.

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        Hobisinden de bahseden Kırmızıgül, "Benim bir hobim var. Boş zamanlarımda dalmaya gidiyorum. Özellikle Hint Okyanusu'nda kaplan köpek balıklarının olduğu bölgeye dalmak benim hayalimdi. Onu gerçekleştirdim. Ramazan ayıydı. Artık sahnelerden dolayı vaktimiz yok. Artık sahnelere dalıyorum" dedi.

        Gazetecilerin, "Şu an da bizim bilmediğimiz bir kavganız ya da küslükleriniz var mı?" sorusuna Kırmızıgül, "Ben artık her şeyi olduğum gibi yaşıyorum. Birisi karşımda car car konuşsa, sessizliğim sakinliğim insanları daha çok çıldırtıyor. Hayat kısa. Dünya dertleri bizmez. Kırgınlıklarım var. Dargınım. En sevdiğim arkadaşlarımdan birine dargınım. Tanıyorsunuz ama neden biliyor musunuz? Onu düşündüğümden" ifadelerini kullandı.

        Muhabirlerin, "Son olarak kırgın olduğunuz arkadaşınıza buradan bir şey söylemek ister misiniz?" sorusuna, "Adam olsun" diyerek, espri yaptı.

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        #Mahsun Kırmızıgül
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