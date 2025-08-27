Habertürk
        Haberler Magazin Mahsun Kırmızıgül: Özcan Deniz'e üzülüyoruz

        Mahsun Kırmızıgül: Özcan'a üzülüyoruz

        Geçtiğimiz günlerde Özcan Deniz ve Alişan ile bir araya gelip geçmişi yâd eden Mahsun Kımrızıgül, Deniz'in son dönemde yaşadığı ailevi problemlerini değerlendirdi; "Özcan'a üzülüyoruz. İki tarafta bence suskun kalmalıydı"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2025 - 15:52 Güncelleme: 27.08.2025 - 15:52
        1990'lı yılların ünlü yapım şirketi Prestij Müzik'in 3 ünlü şarkıcısı; Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Alişan, uzun yıllar küs kaldıktan sonra birkaç yıl önce barışarak dostluklarını devam ettirme kararı almıştı. Üç ünlü isim, geçtiğimiz günlerde bir mekânda buluşup geçmişi yâd etmişti.

        25 yıl önce 25 yıl sonra
        25 yıl önce 25 yıl sonra

        Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz'in son dönemde ağabeyi Ercan Deniz ve annesi Kadriye Deniz ile göz önünde yaşadığı kavgalar hakkında konuştu.

        Mahsun Kırmızıgül, bu konuda şunları söyledi; "Sadece ben değil, bütün insanlar üzülüyor. Bunların olmaması gerekiyor. Gerçekten olmaması gerekiyor ve ben şunu biliyorum; Özcan, İstanbul'a ilk geldiğinden beri ailesine düşkün, ailesine kol kanat geren biri. İki tarafta bence suskun kalmalıydı.

        İki villa verdi kavga bitti
        İki villa verdi kavga bitti Haberi Görüntüle
        #özcan deniz
        #Mahsun Kırmızıgül
        #alişan
