Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz: Protokol imzalandı

"O VİLLALARI YAKARIM!"

Geçtiğimiz aylarda Kadriye Deniz; "Biz mutlu bir aileydik. Uğursuz Samar (eşi), Özcan'a akıl veriyor. Yalvarıyorum Rabbim'e, iki oğlum bir araya gelsin. Ercan, Özcan'ı çok özledi. Ne zaman onunla ilgili konuşsa ağlıyor. Ercan, kendine hakim ol. İki oğlumun da barışmasını istiyorum. Gerekirse Cumhurbaşkanı'na gideceğim. Barışın yoksa o villaları yakarım. 3 villanın kurbanı olmayın. Artık taştı, yeter! Borçları beraber ödeyin. Sen ödemedin, ağabeyin ödemedi. O banka borcu 40 milyon TL'den 85 milyona çıktı. Günah... Sağlığınız elinizden gidecek" demişti.