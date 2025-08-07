Habertürk
        Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz: O villaları yakarım - Magazin haberleri

        Özcan Deniz'in annesi: O villaları yakarım

        Kadriye Deniz, mahkemelik olan oğulları Özcan Deniz ile Ercan Deniz arasındaki kavgada sessizliğini bozdu. Kadriye Deniz; "Barışın yoksa o villaları yakarım. 3 villanın kurbanı olmayın" dedi

        Giriş: 07.08.2025 - 09:24 Güncelleme: 07.08.2025 - 09:27
        "O villaları yakarım"
        Özcan Deniz'in, annesi Kadriye Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz ile yaşadığı gerginlik uzun süredir magazin gündemini meşgul ediyor.

        Annesi ve ağabeyini hayatından çıkardığını söyleyen Özcan Deniz, sonrasında Ercan Deniz'in suçlamalarıyla karşı karşıya gelmiş ve ağabey - kardeş mahkemelik olmuştu.

        Özcan Deniz, geçtiğimiz günlerde kendisini ölümle tehdit edip, eşi Samar Dadgar'a küfür eden ağabeyi Ercan Deniz'i şikâyet etti. Mahkeme tarafından Ercan Deniz'in, kardeşi Özcan Deniz ile Samar Dadgar'a 2 ay boyunca yaklaşmamasına karar verildi.

        "BARIŞIN"

        Yaşananların ardından Kadriye Deniz, bir televizyon programına bağlanarak sessizliğiniz bozdu. Kadriye Deniz; "Biz mutlu bir aileydik. Uğursuz Samar, Özcan'a akıl veriyor. Seni Allah'a havale ettim. Yalvarıyorum Rabbim'e, iki oğlum bir araya gelsin. Ercan, Özcan'ı çok özledi. Ne zaman onunla ilgili konuşsa ağlıyor. Ercan, kendine hakim ol. İki oğlumun da barışmasını istiyorum. Gerekirse Cumhurbaşkanı'na gideceğim. Barışın yoksa o villaları yakarım. 3 villanın kurbanı olmayın. Artık taştı, yeter! Borçları beraber ödeyin. Sen ödemedin, ağabeyin ödemedi. O banka borcu 40 milyon TL'den 85 milyona çıktı. Günah... Sağlığınız elinizden gidecek" dedi.

        3 VİLLA KONUSU NEDİR?

        Özcan Deniz hakkında, Sarıyer'de sit alanı içerisinde bulunan arazideki 3 villaya eklemeler yaptığı gerekçesiyle "İmar kirliliğine neden olma" ve "Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Özcan Deniz, durumu savcılığa da anlattığını söyleyerek; "Deniz Film, Ercan Deniz'e ait bir firma. Bu inşaat, benim finanslarımla Ercan Deniz tarafından yapıldı.

        Sonrasında talep ettiğimde ise verilmedi ve ben kendimi korumak için intifa hakkı aldım. Sonra da mallarımın bana iade edilmesi için dava açtım ve iş çok başka bir yere gitti. Kendisi de beyan etti zaten 'Orası yıkılacak, yıkılsın' dedi. Sanki ben yapmışım gibi ekranlara 'çıkıp yıkılsın' dedi. Niyetini zaten biliyoruz. 'Orası yıkılsın ki arsa benim olsun. Madem evden çıkmıyorsun ben de evi yıktırayım, arsa benim, arsayı satayım parayı indireyim.' Böyle bir şey olmayacak. Orası yıkılsa dahi ben orada çadır kurup oturacağım. Orası benim çocuğumun hakkıdır, hukukudur, emeğimdir, kimse de onu yiyemez" demişti.

        #özcan deniz
        #Ercan Deniz
        #Kadriye Deniz
