Mahsun Kırmızıgül: Sinema bitti, sahip çıkmalı

1987 - Yaşamak Haram Oldu - Oyuncu: (Mahsun)
2007 - Beyaz Melek - Yönetmen, Senarist, Müzik, Oyuncu: (Ali)
2009 - Güneşi Gördüm - Yönetmen, Senarist, Müzik, Oyuncu: (Ramo)
2009 - Gecenin Kanatları - Senarist, Müzik
2010 - New York'ta Beş Minare - Yönetmen, Senarist, Müzik, Oyuncu: (Fırat)
2014 - Sadece Sen - Yapımcı
2015 - Mucize - Yönetmen, Senarist, Müzik, Oyuncu: (Bozat)
2017 - Vezir Parmağı - Yönetmen, Senarist, Müzik, Oyuncu: (Hamdullah)
2019 - Mucize 2: Aşk - Yönetmen, Senarist, Müzik, Oyuncu: (Bozat)
2023 - Prestij Meselesi - Yönetmen, Senarist, Müzik