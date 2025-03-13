Mahsun Kırmızıgül'ün acı günü: İçim yanıyor

Mahsun Kırmızıgül'ün üvey annesi Zühre Bazencir, hayata veda etti. Ünlü şarkıcı, üzüntüsünü sosyal medya hesabından dile getirdi.

Zühre Bazencir

Mahsun Kırmızıgül; "Bugün annemiz Zühre Bazencir’in vefat haberini aldım, içim yanıyor. Peş peşe gelen kayıplar insanın yüreğini dağlıyor. O beni çok severdi, her zaman dualarında yer verirdi. Üvey evlat olduğum halde beni evlatlarından ayırmazdı. Onun sevgisini ve hayır dualarını daima yüreğimde taşıyacağım. Bir anne kaybetmek tarifsiz bir acı… Kardeşim Yusuf ve diğer kardeşlerim, hepimizin başı sağ olsun. Annemiz bugün Rahmet'e gitti ve bugün defnedildi. Taziyesi, Bingöl Mirzan Mahallesi Şehitlik Camii’nde yapılacak. Ne yazık ki yurt dışında olduğum için ne cenazesine ne de taziyesine yetişebildim. Bu da acımı daha da derinleştiriyor. Rabbim, rahmet eylesin, mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.