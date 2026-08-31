Mahzenin tavanı sıradan tahta sanılıyordu: Kalasların altından ortaçağ gemisi çıktı

YÜZYILLAR ÖNCEKİ GEMİNİN ONARIMLARI DA TAVANDA KORUNMUŞ

Kalaslarda yapılan incelemeler, geminin yalnızca nasıl inşa edildiğine değil, kullanım dönemine de ışık tutuyor. Ahşap üzerinde en az dört farklı onarım izine rastlandı.

Araştırmacılara göre bu onarımların tamamı gemi hâlâ kullanılırken gerçekleştirilmiş. Hasar gören bölümler kesilerek çıkarılmış ve yerlerine özel olarak şekillendirilmiş yeni ahşap parçaları yerleştirilmiş.

Onarımlardan birinde kullanılan kırlangıçkuyruğu biçimindeki geçme tekniği ise özellikle dikkat çekiyor. Bu yöntemin, Konstanz Gölü çevresinde şimdiye kadar incelenen ortaçağ gemilerinde bilinen bir benzerinin bulunmadığı belirtiliyor.