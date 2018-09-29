Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, evinde ağırladığı BB Erzurumspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın tek golünü atan sarı-kırmızılı futbolcu maç sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.



"TEK AMACIMIZ 3 PUANI KAZANMAKTI"



Taraftarın önünde kazanmak istediklerini belirten Maicon, "Bugün burada tek bir amacımız vardı, o da taraftarımız önünde 3 puanı kazanmaktı. Onların önünde kazanmak çok güzeldi. Golü ben atmışım, başka bir arkadaşım atmış önemli değil. Buradan tüm takım arkadaşlarımı bir kez daha tebrik ediyorum." dedi.

"İĞNE İLE OYNADIM"

Alanyaspor ve Trabzonspor maçlarından iğne ile oynadığını söyleyen Maiconi "Hemen hemen 1 aydır oynamıyordum. Alanya ve Trabzon maçında iğne ile oynadım, bugün hocamın verdiği şansı değerlendirdim. Tekrar oynadığım için çok mutluyum." diye konuştu.



"ZOR BİR MAÇ OLACAK"



Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmaya da değinen Brezilyalı stoper, "Tabii ki çok zor bir maç bizi bekliyor. Zor ve çok iyi bir rakibe karşı oynayacağız. 7 sene oynadım Porto'da. Lokomotiv Moskova'ya karşı 3 puan almıştık, aynısını bu hafta içi tekrarlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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