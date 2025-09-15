MAİS A.Ş.’de genel müdür değişikliği

OYAK Otomotiv Lojistik Şirketleri bünyesinde faaliyet gösteren, Renault, Dacia ve Alpine markalarının Türkiye’deki genel distribütörü MAİS A.Ş.’nin yeni Genel Müdürü Bahaettin Tatoğlu oldu.

2016 yılından bu yana MAİS A.Ş. Genel Müdürü olarak görev yapan Dr. Berk Çağdaş, görevini Bahaettin Tatoğlu’na devretti.

Bayraktar Holding’de sekiz yıl Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Bahaettin Tatoğlu, ağustos ayının ikinci yarısından itibaren sürdürdüğü MAİS A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın yanı sıra MAİS A.Ş. Genel Müdürlüğü görevine atandı.

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Bahaettin Tatoğlu, meslek hayatına Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nda başladı. 1996’dan itibaren Baytur Motorlu Vasıtalar Ticaret A.Ş.’de çeşitli görevlerde bulunan Tatoğlu, 2005-2009 yılları arasında şirketin Genel Müdürlüğü’nü üstlendi.

Tatoğlu, 2009-2017 yılları arasında Baylas Otomotiv A.Ş.’de Genel Müdür olarak görev yaptı. Tatoğlu, 2017’den bu yana Bayraktar Holding’in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu. Bahaettin Tatoğlu İngilizce biliyor.