Makarnalara da salatalara da çok yakışıyor... İşte evde pesto sos yapmanın püf noktaları

Lezzetli bir yemeğin en büyük süsü sosudur desek ne düşünürsünüz? Pek çoğunuz hak verecektir özellikle pizzaların, makarnaların, etli/tavuklu yemeklerin iyi bir sos eşliğinde sunulması yemeğin uyandıracağı hissi çok daha farklı bir boyuta taşıyabilir. Özellikle makarnaların ve pizzaların sosları arasında dikkat çeken bir sos var: Pesto sos.

Hem taze ve ferahlatan lezzet tonları hem rengi hem de peynirli fıstıklı yoğun aromasıyla pesto sos son zamanlarda Türk mutfağında da sık sık kullanılan soslardan biri oldu. Hızlıca hazırlayacağımız bir sandviçin ya da tosun ekmeğine süreceğimiz bir tatlı kaşığı pesto sos bile yemeğimizin keyfini artırıyor. Peki bu çok sevilen sosu evde kendiniz de yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Yapmanız gereken tek şey malzemeleri eksiksiz kullanıp pesto sos yaparken dikkat edilecek püf noktaları dikkatle uygulamak!

PESTO SOS TARİFİ

3 demek saplarından ayıklanmış fesleğen yaprağı

200 ml sızma zeytinyağı

4 yemek kaşığı parmesan peyniri, eski kaşar ya da tulum peyniri

1 çay bardağı çam fıstığı