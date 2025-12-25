Makarnalara da salatalara da çok yakışıyor... İşte evde pesto sos yapmanın püf noktaları
İtalyan mutfağının dünya mutfağına armağan ettiği lezzetlerin listesini tutmaya kalksak kendimize epey fazla iş çıkarmış oluruz. Özellikle tatlılarda ve hamur işlerinde oldukça büyük bir alan kaplayan İtalyan mutfağı soslarıyla da bayağı iddialı. İşte İtalyan mutfağının imza soslarından pesto sosu evde yapmak isteyenler için dikkat edilmesi gereken püf noktalar...
Lezzetli bir yemeğin en büyük süsü sosudur desek ne düşünürsünüz? Pek çoğunuz hak verecektir özellikle pizzaların, makarnaların, etli/tavuklu yemeklerin iyi bir sos eşliğinde sunulması yemeğin uyandıracağı hissi çok daha farklı bir boyuta taşıyabilir. Özellikle makarnaların ve pizzaların sosları arasında dikkat çeken bir sos var: Pesto sos.
Hem taze ve ferahlatan lezzet tonları hem rengi hem de peynirli fıstıklı yoğun aromasıyla pesto sos son zamanlarda Türk mutfağında da sık sık kullanılan soslardan biri oldu. Hızlıca hazırlayacağımız bir sandviçin ya da tosun ekmeğine süreceğimiz bir tatlı kaşığı pesto sos bile yemeğimizin keyfini artırıyor. Peki bu çok sevilen sosu evde kendiniz de yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Yapmanız gereken tek şey malzemeleri eksiksiz kullanıp pesto sos yaparken dikkat edilecek püf noktaları dikkatle uygulamak!
PESTO SOS TARİFİ
3 demek saplarından ayıklanmış fesleğen yaprağı
200 ml sızma zeytinyağı
4 yemek kaşığı parmesan peyniri, eski kaşar ya da tulum peyniri
1 çay bardağı çam fıstığı
4 diş sarımsak
Tuz ve karabiber
PESTO SOS YAPILIŞI
Fıstıkları yağsız bir tavada kavurarak başlayın. Rendelediğiniz sarımsakları, kavrulmuş fıstıkları, yıkayıp iyice kuruladığınız fesleğen yapraklarını ve peyniri bir kalıp buzla birlikte blenderdan geçirin. Ardından zeytinyağını da ekleyin ve iyice karıştırın.
PESTO SOS İÇİN BİLİNMESİ GEREKEN PÜF NOKTALAR
Fesleğen yaprakları çok çabuk kararabileceği için yapraklarınızın çok iyi kurulanmış olması olması gerekir.
Dolmalık fıstıkların aroması için kavrulması önemlidir. Tavaya yağ eklemeden ve kısık ateşte kavurmalısınız.
Pestonun vazgeçilmezi ve ona büyülü tadı veren dokunuş parmesan peynirinden geçer. Alternatiflerle de yapılabilir ama parmesanla sosta imzanızı yakalayabilirsiniz.
Tüm soslarda olduğu gibi pesto sosta da sosun koruyucusu zeytinyağıdır. Bu tür sosları yaparken kalitesi yağ kullanmaktan kaçının ve asiditesi düşük ilk hasat zeytinyağlarını tercih edin.