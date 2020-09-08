'Makas canavarı' kurbanı Begüm için 'adalet' günü!

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İstanbul Küçükçekmece Sefaköy'de 21 Temmuz akşamı bir trafik teröründe, makas atan bir araç, Beşyol mevkiinde bekleme yapan araca arkadan çarptı. Bu çarpmayla takla atan araç durakta otobüs bekleyen yolcuların arasına daldı. Korkunç kazada 12 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan 19 yaşındaki Begüm Kartal, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

142 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Polis, kazaya neden sürücü Fatih Sezer'i gözaltına aldı. Yapılan kontrollerde sürücü Fatih S. 142 promil alkollü çıktı. İncelemede şüpheli Fatih S.'nin "Uyuşturucu kullanmak", "Cinsel taciz" ve "Evden hırsızlık" suçlarından polisde kayıtları çıktı. Adliyeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BEGÜM 4 KİŞİYE HAYAT VERDİ

Hayatını kaybeden 19 yaşındaki İstanbul Üniversitesi öğrencisi Begüm Kartal’ın, ölümüyle büyük bir yıkım yaşayan ailesi, kızlarının organlarını bağışlayarak 4 hastaya umut oldu. Kızlarının organlarıyla 4 kişinin yaşama tutunmasını sağlayan Haluk ve Melek Kartal çifti, trafik terörünün son bulmasını ve herkesin daha çok organ bağışında bulunmasını istedi.

SAVCI, 22 YILA KADAR HAPSİNİ İSTEDİ

Korkunç kazanın son duruşması iki önce yapıldı. Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Fatih Sezer katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu. Olayda hayatını kaybeden Begüm Kartal’ın annesi Melek Kartal ile babası Haluk Kartal da duruşmaya katıldı.

Mahkeme Başkanı Ali İhsan Horasan, Adli Tıp Kurumu'ndan raporun geldiğini, raporda, sanık Fatih Sezer’in asli kusurlu olduğu, aralarında Begüm Kartal'ın bulunduğu kişilerde ise kusur bulunmadığını söyledi. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı ise sanık Fatih Sezer'in "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölmesine veya yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 7 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.

Sanık Sezer'in avukatı, müvekkilinin tahliyesini talep ederek, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi. Mahkeme heyeti, sanık Fatih Sezer'in tutukluluk halinin devamına hükmederek, sanık avukatına beyanda bulunması için süre verdi.

ACILI ANNE: EMSAL VE CAYDIRICI BİR KARAR BEKLİYORUZ

Duruşmanın ardından eşi Haluk Kartal ile birlikte basın açıklaması yapan anne Melek Kartal, davanın başından beri olayın bilinçle işlenen bir suç olduğuna inandığını belirterek, şunları söyledi:

"Savcı da bizim bütün iddialarımızı, tüm adli tıp raporlarını dikkate alarak sanığın yüzde yüz kusurlu olduğuna karar verdi. İddianamede de savcı tüm iddialarımızı destekler şekilde ve üst sınırdan bu cezayı talep etti. Bizim her zaman söylediğimiz gibi en önemlisi buradan beklentimiz emsal bir karar, caydırıcı bir karar çıkmasıdır. Bu tür insanların yaşama hakkının ellerinden alınmamasıdır, bununla ilgili bir beklentimiz var. Karar davamızda inşallah hep birlikte başaracağımızı düşünüyorum. Adaletli olması gereken, emsal ve caydırıcı bir karar bekliyoruz."

AİLEDEN, 'BEGÜM İÇİN ADALET' HAREKETİ

Begüm'ün acılı ailesi, arkadaşları ve sevenleri olayın kaza değil bir cinayet olduğunu savundu. Aile, karar duruşması öncesi 4 Eylül ile 8 Eylül tarihleri arasında sosyal medya üzerinden #BegümiçinAdalet hareketi başlattı. 'Makas canavarı' ile ilgili bugün saat 11.30 başlayacak duruşmada kararın açıklanması bekleniyor.