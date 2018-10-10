Makine ihracatı
İş-Yaşam
Haberler > Ekonomi > İş-Yaşam

Makine ihracatı eylülde 12,4 milyar dolara ulaştı

Makine sektörü ihracatı yılın üçüncü çeyreği itibarıyla yüzde 17 artarak 12,4 milyar dolara ulaşırken, bu dönemde sektörün en büyük pazarı olan Almanya'ya 1,8 milyar dolarlık makine ihraç edildi

10.10.2018 - 17:29 | Güncelleme:  AA

Makine İhracatçıları Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, üçüncü çeyrek sonunda Türkiye'nin toplam ihracatı yüzde 7 artarak 123 milyar dolara ulaşırken, makine ihracatı yüzde 17 artarak 12,4 milyar dolar oldu.

Bu dönemde makine sektörünün en büyük pazarları Almanya, ABD ve İngiltere şeklinde sıralandı. Almanya'nın Türkiye'den ithal ettiği makinelerin değeri 1,8 milyar doları aşarken, ABD ve İngiltere'ye yapılan ihracat yüzde 22'nin üzerinde artış kaydetti.

Makine ihracatının yılın üçüncü çeyreğinde en fazla artış kaydettiği ülkelerden biri Rusya oldu. Söz konusu dönemde Rusya'ya gerçekleşen makine ihracatı yüzde 43 artarak 300 milyon doları aşarken, bu ülkeye en fazla ihraç edilen mal grubu takım tezgahı olarak kayıtlara geçti.

Sektörün en fazla ihraç edilen makine mal grupları ise 1,7 milyar dolarla motorlar ve aksamları ile klimalar ve soğutma makineleri, 1,1 milyar dolarla yıkama ve kurutma makineleri oldu. Öte yandan ihracat miktarı inşaat ve madencilik makinelerinde yüzde 28, takım tezgahlarında yüzde 24, pompa ve kompresörlerde ise yüzde 23 arttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın bir parçası olarak yatırım, üretim ve girdi maliyetlerinin azaltılması yönündeki adımların tamamlayıcı unsurunun yerli makine kullanımı olduğunu vurguladı.

Sektörün, yılın üçüncü çeyreğinde 18 milyar dolarlık yıl sonu hedefini destekleyen bir başarıya imza attığına işaret eden Karavelioğlu, şunları kaydetti:

"Sektörümüzde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 58,6'ya yükseldi. Bu ivmeyi yurt içine de taşımak istiyoruz. Günlük yaşamda ihtiyaç duyduğumuz bütün teknolojilerin geliştirildiği alan olan makine imalat sektöründe üretim ve hizmetlerde kullanılan makinelerin, yatırımcı ve makine imalatçısı ile geliştirilmesinin, teknolojinin yerlileşmesi ve millileşmesi için tek yol olduğunu düşünüyoruz. Devletin büyük işletmelerle KOBİ’ler arasındaki teknoloji odaklı iş birliği projelerini desteklemesinin gerekçesi, sanayimizin yabancı teknolojiye bağımlılığını azaltmaktır."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER