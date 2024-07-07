Malatya'da aile katliamı: Eşi, kızı ve torununu uykularında öldürdü
Malatya'nın Arguvan ilçesinde 61 yaşındaki İsmet Budak, uyudukları sırada eşi, kızı ve torununu tüfekle öldürdü. Budak, katliamın ardından intihar girişiminde bulundu.
Malatya'da bir aile katliamı yaşandı.
Kentin Arguvan ilçesine bağlı Güveçli Mahallesi'nde oturan İsmet Budak, evlerinde henüz belirlenemeyen nedenle eşi Songül Budak (64), kızı Cansu Aslan (33) ve 5 yaşındaki torunu Bulem Aslan'ı uyudukları sırada tüfekle öldürdü.
Katlimın ardından Budak, aynı silahla intihar girişiminde bulundu.
Sesleri duyan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yapılan incelemede, Songül Budak, Cansu Aslan ve Bulem Aslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
İntihar girişiminde bulunan İsmet Budak da ağır yaralı olarak Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.