Malatya'da alacak verecek cinayeti 0:00 / 0:00

İHA

Malatya'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada, Mualla Ali Karaoğlan (52) hayatını kaybetti.

Olay, Doğanşehir ilçesine bağlı Fındık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mualla Ali Karaoğlan ile A.A. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede tartışma bıçaklı kavgaya dönüşürken, Mualla Ali Karaoğlan göğüs bölgesine aldığı bıçak darbesi sonucu ağır yaralandı. Olayın şüphelisinin kaçarak bölgeden uzaklaştığı olayda ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mualla Ali Karaoğlan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mualla Ali Karaoğlan'ın cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırdı.

Olayın şüphelisi ise, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.