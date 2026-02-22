Canlı
        Malatya'da altyapı çalışmaları sırasında göçük: 2 işçi yaralı | Son dakika haberleri

        Malatya'da altyapı çalışmaları sırasında göçük: 2 işçi yaralı

        Malatya'da altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte 2 işçi toprak altında kaldı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmasıyla kurtarılan işçiler hastaneye kaldırıldı. Göçükle ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2026 - 16:53
        Altyapı çalışmasında göçük: 2 yaralı
        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte 2 işçi yaralandı.

        ALTYAPI ÇALIŞMASINDA GÖÇÜK!

        DHA'daki habere göre olay, saat 15.00 sıralarında Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana geldi. Yapımı tamamlanan konut inşaatları için devam eden altyapı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi.

        2 KİŞİ TOPRAK ALTINDA KALDI

        Bu sırada Enver T. ile ismi öğrenilemeyen bir işçi, toprak altında kaldı.

        2 İŞÇİ KURTARILDI

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Toprak altında kalan 2 işçi, ekiplerin çalışması ile çıkarıldı.

        HASTANEYE KALDIRILDILAR

        Enver T. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne; diğer işçi de Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaya ilişkin başlatılan inceleme sürüyor.

