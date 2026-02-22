Malatya'da altyapı çalışmaları sırasında göçük: 2 işçi yaralı
Malatya'da altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte 2 işçi toprak altında kaldı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmasıyla kurtarılan işçiler hastaneye kaldırıldı. Göçükle ilgili inceleme başlatıldı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte 2 işçi yaralandı.
ALTYAPI ÇALIŞMASINDA GÖÇÜK!
DHA'daki habere göre olay, saat 15.00 sıralarında Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana geldi. Yapımı tamamlanan konut inşaatları için devam eden altyapı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi.
2 KİŞİ TOPRAK ALTINDA KALDI
Bu sırada Enver T. ile ismi öğrenilemeyen bir işçi, toprak altında kaldı.
2 İŞÇİ KURTARILDI
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Toprak altında kalan 2 işçi, ekiplerin çalışması ile çıkarıldı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Enver T. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne; diğer işçi de Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaya ilişkin başlatılan inceleme sürüyor.
