Malatya'da altyapı çalışmaları sırasında göçük: 2 işçi yaralı

ANTALYA'da bazı doktorlar hem stres atmak hem de olası saldırılara karşı kendilerini koruyabilmek için muaythai ve diğer dövüş sporlarına yöneldi. Muaythai Federasyonu Akdeniz Bölge Yürütme Kurulu Başkanı antrenör Hasan Urlu, "Sağlıkta 'Beyaz Kod' uygulamasına ihtiyaç kalmadan olası bir şiddet durumunda kendileri 'Beyaz Kod' oluyor" dedi. (DHA) Daha Az Göster