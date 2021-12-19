Malatya'da çöken bina için işletmeciye hapis istemi 0:00 / 0:00

AA

Malatya’da 9 Kasım’da çöken iki katlı binayla ilgili iddianame hazırlandı. Tavukçudaki tadilat nedeniyle çöktüğü iddia edilen ve 13 kişinin enkazından yaralı kurtulduğu olayla ilgili olarak işletmeci Hikmet D. hakkında 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ferdi Durdu’nun haberine göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca 9 Kasım'da Battalgazi ilçesi Şifa Mahallesi Sıtmapınarı semtinde bulunan iki katlı binanın çökmesiyle ilgili binada tadilat yaptıran işletmeci Hikmet D. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianame Malatya Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

"BENDEN HABERSİZ DUVARI YIKMIŞ"

İddianamede ifadesine yer verilen müşteki bina sahibi Turan K., “Kiracım olan fırıncı 5-6 ay önce birikmiş kiralarını ödeyemeden iflas etti ve dükkanı boşalttı. Tavukçu dükkanını çalıştıran Hikmet D. yanıma gelerek fırının yerini kiralamak istediğini söyledi. Fırıncının kira borcunu ödememesinden dolayı herhangi bir anlaşma yapamayacağını söyledim. Fırının borcuna ilişkin herhangi bir para göndermedi. Fırına ilişkin bir anlaşma yapmadık. Benden habersiz tadilat yaparak, duvarı yıkmış” dedi.

KOLONLARI KESMİŞ

İddianamede, Belediye ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan inceleme ve araştırmada, sanığın işlettiği iş yerinde yaptığı tadilat sırasında kolonları kesmesi nedeniyle binanın yıkıldığının tespit edildiği, olaydan sonra ifadesi alınan kişilerin de sanığın, iş yerinin tadilatı sırasında binaya ait üç kolonu kestirmiş olduğunu fark ettiklerini belirttiklerine yer verildi.

İddianamede ayrıca bilirkişi raporuna da yer verildi. Bilirkişi raporunda Hikmet D.'nin herhangi bir tadilat ruhsatı almadığı ve tadilat izni için belediyeye başvurmadığı belirtildi. Raporda "İki dükkan arasındaki duvarı kaldırmak suretiyle taşıyıcı sisteme zarar vererek tadilat yapması nedeniyle ihlal ve ihmalleri vardır. Alçıpan, dekorasyon ve su tesisat işlemlerine esas basit tadilatlar kazanın oluşumunda etken olamayacağından, bu işleri yapan tesisatçı, alçıpan-dekorasyoncunun herhangi bir ihlallerinin bulunamayacağı belirlenmiştir” denildi.

9 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Hikmet D.'nin işletmekte olduğu tavukçu ile bitişiğinde olan müştekiye ait tabela ismi bulunmayan ekmek fırını arasındaki duvarı yıktığı, taşıyıcı sisteme zarar vererek tadilat yapması nedeniyle binanın çökmesine neden olduğu belirtildi. Hikmet D. hakkında mala zarar verme ve bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma suçlarından 1 yıl 1 ay 10 günden 9 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede, suçun uzlaştırmaya tabi olduğu ve dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderildiği ancak tarafların uzlaşamadığında da yer verildi.

Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesi Şifa Mahallesi Sıtmapınarı semtinde altında iş yerleri bulunan binada çökme meydana gelmiş, 20 kişiden 7’si kendi imkanlarıyla enkazdan çıkmış, 13 kişi ise enkazdan yaralı olarak kurtarılmıştı.