İHA

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Göztepe Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, apartmanın dış cephesinde sesler duyan daire sakinleri pencereden dışarı baktıklarında apartmana tırmanan bir kişiyi gördü. Bunun üzerine fark edildiğini anlayan şüpheli şahıs kendini boşluğa bırakarak kaçmaya çalıştı. Beton zemin üzerine düşen şahıs yaralandı.

Ayağa kalkmakta ve yürümekte güçlük çeken şahıs zoraki yolun karşısına geçerek 112 Acil Servis ekiplerini aradı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri de geldi. İHA'nın haberine göre; yaralı şüpheli sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri apartmanda inceleme yaptı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.