Malatya'da otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mehmet Berke Kılıç (22) yönetimindeki otomobil, Karakavak Mahallesi Şehit Yusuf Arkın Sokak ile Gündüz Sokak kesişiminde elektrik direğine çarptı.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücü buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.