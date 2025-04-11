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        Haberler Gündem Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Güncel haberler

        Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 22:58 Güncelleme: 11.04.2025 - 22:58
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        Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
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        Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

        Yavuz, operasyonda 475 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi, 5 ruhsatsız tabanca ile 1 av tüfeği ele geçirildiğini bildirdi.

        Operasyonda 3 şüphelinin gözaltına alındığını ifade eden Yavuz, zanlılardan 2'sinin tutuklandığını, 1'inin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını kaydetti.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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